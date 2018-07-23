23 фото, которые попытаются обмануть ваше зрение самым наглым образом

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Вы можете тысячу раз нажать на кнопку спуска затвора фотоаппарата и получить самый обычный, ничем не примечательный кадр. И только на тысяча первый раз, при удачной игре света, форм и линий, вам, быть может, удастся сделать фото, при просмотре которого невольно начинаешь сомневаться в собственном зрении. Оттого подобные снимки и на вес золота.

AdMe.ru собрал новую порцию фотографий с подвохом, которые могут заменить собой поход к окулисту.

1. Всеми любимая серия изображений «Найди кота» получила достойное продолжение

2. Пицца размером с целый стол или...

3. Гулливер в стране лилипутов: наши дни

4. Найдите хотя бы одно отличие, у вас одна секунда

5. Если перевернуть фото с ног на голову, то небо станет озером, а озеро — небом

6. Интересное решение для лестниц, не правда ли?

7. И треснул мир напополам

8. Кажется, у этого слона бесконечный хобот

9. Тени взяли верх над группой зебр

10. Крошечный мужчина верхом на ничего не подозревающей женщине

11. «Один кот, нарушающий законы гравитации, — случайность, три — закономерность»

12. Самое интересное в этом болгарском перце, напоминающем по форме слона, то, что это помидор

13. Говорят, многие видят на этом фото пятую точку

14. «Сначала показалось, что это мои ножки»

15. Сильно неправильный пес

16. Это металлический стакан. Непрозрачный

17. Правильно говорят, что кот всему голова

18. Растение с кукольными ручками

19. "Если присмотреться к тени от моей кроссовки, то можно увидеть человека, взбирающегося на гору"

20. Похоже, эти парень с девушкой прекрасно друг друга дополняют

21. Хочется верить в то, что лама справа на фото действительно звонит в маленький колокольчик

22. «Отполировал брусок мрамора до такой степени, что одна из его сторон словно испарилась»

23. Оптическая иллюзия для самых внимательных: ответьте, что не так на этом фото

Не получилось? Тогда посмотрите внимательно на дверные петли, они отражаются в зеркале так, как и должны. А теперь бросьте взгляд на вентиляционную решетку. Она одинакова и в отражении, и в реальности. Дело в том, что изображение в зеркале зависит от того, куда повернуты решетки.

Есть ли в ваших архивах подобные снимки? Кажется, самое время проштудировать семейные альбомы.