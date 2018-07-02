23 фото, из-за которых у вас гарантированно случится приступ ностальгии

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

90-е годы были лихими, и те из нас с вами, кто застал их, и в самом деле развлекались как могли. В ход шли анкеты для друзей, тетрисы на пару с тамагочи, жвачки Turbo, сериал «Дикий ангел» и крышесносные танцы под «Крошка моя, я по тебе скучаю». Кажется, что с тех пор прошел миллион лет.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на 23 снимка, которые навеют теплую грусть по безвозвратно минувшим дням.

1. Раньше, чтобы компьютерная мышь заработала, ее надо было почистить

2. Вы тоже «слышите» это фото?

3. Из той же серии, что и «комбио доллор пор либертад», и «май харт вил гоу он»

4. Эти резиновые шарики были лучшими антистресс-игрушками 90-х

5. «Нарядила детей в костюмы из 90-х»

6. Библиотечные карточки еще существуют вообще?

7. Так выглядел iTunes нашего детства

8. «Стрижка под горшок, консоль в руках, надувное кресло: 90-е были великолепны»

9. Помните их запах?

10. До появления телефонов в уборной мы тщательно изучали составы шампуней и учились читать по-казахски

11. Кто не начинал свой день на Гроув-стрит?

12. Рыбалка нашего глубокого детства

13. Комната Арнольда как вершина дизайнерской мысли

14. Ничто не может передать атмосферу 90-х лучше, чем это фото

15. И куда только подевались пепельницы в дверях автомобилей?

16. Пора вводить во всех школах

17. Ни один компьютер раньше не обходился без подобных колонок

18. У каждого из нас был тот памятный день, когда тебе подарили твою первую приставку

19. Герои одного хита, зато какого! Напевайте «хэ-э-эй, макарена» вместе с ними

20. А вы перезаписывали случайно на видеокассету с днем своего рождения какой-нибудь фильм с Ван Даммом?

21. Идея для стартапа — выпустить сборник с отрывками из наших детских дневников. Получится бестселлер

22. Спинер детей 90-х выглядел именно так

23. «Это наш папа, который наконец-таки прошел Super Mario на приставке, которую он подарил нам с сестрой»

А по какой вещи из 90-х вы скучаете больше всего?