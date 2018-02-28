23 доказательства того, что взрослая жизнь — настоящий аттракцион безумия
Взрослая жизнь — настоящая огненная смесь из несбывшихся детских мечтаний и суровой каждодневной реальности. Столкнувшись с подобным коктейлем, главное — не потерять самообладание и вооружиться всеми возможными видами юмора. Наши герои так и сделали, чем очень нас повеселили.
Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся этой подборкой и надеемся, что с ее помощью сделаем ваш день чуточку лучше.
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А что для вас означает понятие «взрослая жизнь»? Делитесь мыслями по этому поводу в комментариях и, конечно же, рассказывайте свои истории!
Фото на превью drillmysoul/twitter