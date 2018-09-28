23 доказательства того, что любимое занятие Вселенной — устраивать для нас мини-сюрпризы

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Получить предложение руки и сердца в тот момент, когда меньше всего этого ожидаешь. Выйти утром из дома, не подозревая, что вечером вернешься уже с котом. Случайно найти драгоценный камень или просто интересную штуковину. Герои сегодняшней подборки теперь лучше других знают — неожиданности подстерегают нас на каждом шагу.

AdMe.ru нашел доказательства того, что для каждого из нас жизнь припасла много сюрпризов.

«Пришел домой после работы в свой день рождения. Моя невеста знает, как подобрать ключ к моему сердцу»

«Сегодня нашел на пляже идеально круглый камень»

Жираф решил превратить обычный свадебный снимок в фотобомбу

«Помогали с переездом бабушке и дедушке и нашли эту Библию. Ее толщина примерно 12 см»

«2 недели назад потерял свою любимую рыболовную приманку. Пошел сегодня на рыбалку и увидел ее на берегу озера»

«Последний раз для моей жены готовили праздничный торт, когда она была еще ребенком, поэтому я решил ее удивить. Выглядит ужасно, но ей понравилось»

«Нашел бриллиант на полу в клинике пластической хирургии»

«Этот парень запрыгнул к нам на яхту и уютно устроился на диване»

«Кусок льда, который я подобрал сегодня на пляже»

«На заднем дворе моего дома нашел сову (не переживайте, с ней все в порядке, я отвез ее в Центр спасения диких животных)»

«Соседи сделали снимок окон квартиры моих родителей, когда их не было дома. Проблема в том, что у родителей нет кота»

«3 недели назад незнакомец в поезде читал книгу вслух. Вначале я подумала, что это запись. Я пригласила его на собеседование в нашу студию по озвучиванию, и сегодня мы наняли его на работу»

«Бумажный Йода, которого мой друг нашел в своем номере в отеле»

«В коробке с 3D-принтером, который я заказал в Европе, была упаковка жевательных конфет»

«Нашел обновленную версию моей детской игрушки»

«Сосед подарил 3 ящика школьных принадлежностей для моего класса»

«Через несколько часов жена вернется с работы и найдет свою любимую компьютерную игру»

«В моей устрице была жемчужина»

Теперь она точно выйдет замуж

«Мой таксист оказался похож на меня. Только он круче и стройнее»

«Отец нашел эти деньги под ящиком, когда чистил старый ржавый медицинский шкаф»

«Сын парковал велосипед под этим фонарным столбом практически каждый день в течение года. А сегодня мы нашли этот стикер, который просто сделал наш день»

«Вообще-то я не кошатник. У меня аллергия на котов. Но на работе нашел этого парня. Похоже, теперь я кошатник»

А какой сюрприз из вашей жизни запомнился вам больше всего?