23 доказательства, что приближенные во сто крат вещи перестают быть обычными
Погруженные в повседневные заботы, мы редко находим время для того, чтобы отметить, как поразителен наш мир. А ведь в каждой его детали можно увидеть что-то необычное, красивое или пугающее, если взглянуть на нее по-новому.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от того, как выглядят привычные вещи, если их увеличить во множество раз. И надеемся, что и вам эти снимки покажутся любопытными.
Растительное масло в воде
Рыбья чешуя
Идеальная форма росы
Если всегда так видеть игольное ушко, вставлять нитку будет совсем не трудно
Глаз как кратер вулкана
Внутри зеленого лука
Глаз слизня
Перо павлина
Могучие валуны черного перца
«На отпечатке моего пальца можно разглядеть потовые железы»
«Мой хамелеон крупным планом»
Бабочка под дождем
Маковое зернышко
Портрет морской креветки
Джинсовая ткань под микроскопом
«Когти пустынного западного тарантула, висящего на шине моего грузовика»
- Мне так нравятся их маленькие лапки. © mahoganyfloors / Reddit
Лепесток фиалки
Жало обычного комара в электронном микроскопе
- Бр-р, и вот эта штука вонзается в мою кожу? © UnknownDirectory / Pikabu
Губка для мытья посуды
Нить лампы накаливания под микроскопом
Сахар на разделочной доске
Мозаика крыла стрекозы
Этот плесневый гриб под микроскопом похож на медузу
Может, и у вас есть какие-то интересные макроснимки? Будем рады, если вы ими поделитесь.
Фото на превью milkgang777 / Reddit