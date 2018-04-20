23 человека, с которыми у вас до боли много общего
Каждый считает себя хоть в чем-то уникальным, но, увы, стоит признать: все мы очень похожи друг на друга. К тому же попадаем в одни и те же ситуации: и неловкие, и дурацкие, и просто смешные.
AdMe.ru предлагает проверить, насколько вам близки ситуации, которые мы включили в эту подборку. А что бы вы добавили?
1. «Единственное соревнование, в котором я мог бы победить»
2. Когда кто-то решил мне позвонить по видеосвязи и даже не предупредил
3. Лето близко
4. Если бы я был преступником
5. Это я смеюсь над своей шуткой
6. Даже если очень любишь детей
7. У вас тоже есть такие знакомые?
8. Когда приехала сделать замену масла, а тебе начинают объяснять что-то еще, и тогда просто звонишь папе
9. И так постоянно
10. Девушки, узнаете себя?
11. Когда решил экономить на электроэнергии
12. Когда она не отвечает на сообщения уже 15 минут, и вот ты совершенно легально можешь лечь спать
13. Вот что сжигает больше всего нервных клеток
14. Просто бесит
15. То чувство, когда начинаешь случайно сползать с дивана, но уже ничего не можешь с этим поделать
16. Идеальный способ
17. Это случается с каждым
18. Даже Марк Цукерберг попался на эту удочку
19. Жизненно
20. Родители: Когда у нас наконец будут внуки?
Я:
21. Когда ждешь от него извинений, но он не знает, что что-то сделал не так, потому что ты ему не сказала, потому что он и так должен это знать
22. Мода такая мода
23. Когда друзья пообещали, что будет весело, но привели на какую-то непонятную и дурацкую вечеринку
Фото на превью ellentube.com