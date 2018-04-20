23 человека, с которыми у вас до боли много общего

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Каждый считает себя хоть в чем-то уникальным, но, увы, стоит признать: все мы очень похожи друг на друга. К тому же попадаем в одни и те же ситуации: и неловкие, и дурацкие, и просто смешные.

AdMe.ru предлагает проверить, насколько вам близки ситуации, которые мы включили в эту подборку. А что бы вы добавили?

1. «Единственное соревнование, в котором я мог бы победить»

2. Когда кто-то решил мне позвонить по видеосвязи и даже не предупредил

3. Лето близко

4. Если бы я был преступником

5. Это я смеюсь над своей шуткой

6. Даже если очень любишь детей

7. У вас тоже есть такие знакомые?

8. Когда приехала сделать замену масла, а тебе начинают объяснять что-то еще, и тогда просто звонишь папе

9. И так постоянно

10. Девушки, узнаете себя?

11. Когда решил экономить на электроэнергии

12. Когда она не отвечает на сообщения уже 15 минут, и вот ты совершенно легально можешь лечь спать

13. Вот что сжигает больше всего нервных клеток

14. Просто бесит

15. То чувство, когда начинаешь случайно сползать с дивана, но уже ничего не можешь с этим поделать

16. Идеальный способ

17. Это случается с каждым

18. Даже Марк Цукерберг попался на эту удочку

19. Жизненно

20. Родители: Когда у нас наконец будут внуки?

Я:

21. Когда ждешь от него извинений, но он не знает, что что-то сделал не так, потому что ты ему не сказала, потому что он и так должен это знать

22. Мода такая мода

23. Когда друзья пообещали, что будет весело, но привели на какую-то непонятную и дурацкую вечеринку