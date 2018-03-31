23 человека, с которыми чертовски сложно жить на одной планете
Бывают дружеские подколы, а бывают поступки, после которых просто за голову хватаешься. Видимо, кому-то нравится коварно подкладывать свинью и наблюдать за результатом.
AdMe.ru подобрал для вас 23 случая, когда люди решили кому-то изрядно насолить.
«Делаю лед из воды, в которой варила сосиски, для гостей, которые мне не очень нравятся»
Хотел поберечь электричество
Парадокс настоящих лузеров
«Увидел в метро, как этот человек вытащил из сумки гоблина в такой же куртке, как и он сам»
Таксисты с чувством юмора
Лайфхак года
«Cтикеры с фальшивыми розетками наклеены»
Оператор, ну вас же попросили!
«Не снимайте нас! Наши жены думают, что мы на работе».
«Однажды в колледже, когда 2 друга Джо уехали, он включил 4 машины с попкорном и оставил их в комнате на 48 часов»
«Вчера поставила автозамену „да“ на „да, красавчик“ на телефоне подруги и забыла об этом. Сегодня у нее был веселый разговор с таксистом»
«Зашел в конференц-зал в отеле, пока все были на перерыве. Когда они вернутся, то найдут там это»
Колонизация Юпитера:
1. Осуществимость?
2. Стоимость — 1 000 000 000 000 000 000 фунтов.
3. Запасы еды — минимум 30 куриц и/ или картошка.
4. Возможность оборудовать удобства?
5. Воздух — там он вообще есть?
«Это для всех учителей, которые говорили мне не откидываться на спинку стула в школе»
Ограбление века
А вы когда-нибудь находили в кармане сосиски?
«Незаметное подсовывание хот-догов в карманы людей».
Если нарушать запреты, то делать это идеально
Ну хоть предупредили
Нашлась собака!
Теперь он наш питомец, и мы не вернем его обратно.
(Он в порядке, не переживайте.)
Коварная доставка пиццы
«Я попросил их написать шутку на коробке, а они просто прикрепили к ней зеркало».
Вроде и комплимент, а вроде и нет
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Дорогой Джимми!
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А в вашем окружении есть люди, которым можно дать черный пояс по искусству делать что-то не так?
Фото на превью AngelaBrisk / Twitter