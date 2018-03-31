23 человека, с которыми чертовски сложно жить на одной планете

Бывают дружеские подколы, а бывают поступки, после которых просто за голову хватаешься. Видимо, кому-то нравится коварно подкладывать свинью и наблюдать за результатом.

AdMe.ru подобрал для вас 23 случая, когда люди решили кому-то изрядно насолить.

«Делаю лед из воды, в которой варила сосиски, для гостей, которые мне не очень нравятся»

Хотел поберечь электричество

Парадокс настоящих лузеров

«Увидел в метро, как этот человек вытащил из сумки гоблина в такой же куртке, как и он сам»

Таксисты с чувством юмора

Лайфхак года

«Cтикеры с фальшивыми розетками наклеены»

Оператор, ну вас же попросили!

«Не снимайте нас! Наши жены думают, что мы на работе».

«Однажды в колледже, когда 2 друга Джо уехали, он включил 4 машины с попкорном и оставил их в комнате на 48 часов»

«Вчера поставила автозамену „да“ на „да, красавчик“ на телефоне подруги и забыла об этом. Сегодня у нее был веселый разговор с таксистом»

«Зашел в конференц-зал в отеле, пока все были на перерыве. Когда они вернутся, то найдут там это»

Колонизация Юпитера:

1. Осуществимость?

2. Стоимость — 1 000 000 000 000 000 000 фунтов.

3. Запасы еды — минимум 30 куриц и/ или картошка.

4. Возможность оборудовать удобства?

5. Воздух — там он вообще есть?

«Это для всех учителей, которые говорили мне не откидываться на спинку стула в школе»

Ограбление века

А вы когда-нибудь находили в кармане сосиски?

«Незаметное подсовывание хот-догов в карманы людей».

Если нарушать запреты, то делать это идеально

Ну хоть предупредили

Нашлась собака!

Теперь он наш питомец, и мы не вернем его обратно.

(Он в порядке, не переживайте.)

Коварная доставка пиццы

«Я попросил их написать шутку на коробке, а они просто прикрепили к ней зеркало».

Вроде и комплимент, а вроде и нет

Поддержка от мамы

Как покорить девушку

Ретрооткрытка 1947 года, которая демонстрирует, как нужно переписываться с парнями

Дорогой Джимми!

Чудесно провела время без тебя.

Барбара Ерахам.

Как поддержать себя в трудную минуту

Нужно быть бдительным, когда ты в кафе с друзьями

А в вашем окружении есть люди, которым можно дать черный пояс по искусству делать что-то не так?

Фото на превью AngelaBrisk / Twitter

7 На склад!
1 Комментарии
  • 31 марта 2018
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