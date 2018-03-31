23 человека, с которыми чертовски сложно жить на одной планете

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бывают дружеские подколы, а бывают поступки, после которых просто за голову хватаешься. Видимо, кому-то нравится коварно подкладывать свинью и наблюдать за результатом.

AdMe.ru подобрал для вас 23 случая, когда люди решили кому-то изрядно насолить.

«Делаю лед из воды, в которой варила сосиски, для гостей, которые мне не очень нравятся»

Хотел поберечь электричество

Парадокс настоящих лузеров

«Увидел в метро, как этот человек вытащил из сумки гоблина в такой же куртке, как и он сам»

Таксисты с чувством юмора

Лайфхак года

«Cтикеры с фальшивыми розетками наклеены»

Оператор, ну вас же попросили!

«Не снимайте нас! Наши жены думают, что мы на работе».

«Однажды в колледже, когда 2 друга Джо уехали, он включил 4 машины с попкорном и оставил их в комнате на 48 часов»

«Вчера поставила автозамену „да“ на „да, красавчик“ на телефоне подруги и забыла об этом. Сегодня у нее был веселый разговор с таксистом»

«Зашел в конференц-зал в отеле, пока все были на перерыве. Когда они вернутся, то найдут там это»

Колонизация Юпитера: 1. Осуществимость? 2. Стоимость — 1 000 000 000 000 000 000 фунтов. 3. Запасы еды — минимум 30 куриц и/ или картошка. 4. Возможность оборудовать удобства? 5. Воздух — там он вообще есть?

«Это для всех учителей, которые говорили мне не откидываться на спинку стула в школе»

Ограбление века

А вы когда-нибудь находили в кармане сосиски?

«Незаметное подсовывание хот-догов в карманы людей».

Если нарушать запреты, то делать это идеально

Ну хоть предупредили

Нашлась собака! Теперь он наш питомец, и мы не вернем его обратно. (Он в порядке, не переживайте.)

Коварная доставка пиццы

«Я попросил их написать шутку на коробке, а они просто прикрепили к ней зеркало».

Вроде и комплимент, а вроде и нет

Поддержка от мамы

Как покорить девушку

Ретрооткрытка 1947 года, которая демонстрирует, как нужно переписываться с парнями

Дорогой Джимми! Чудесно провела время без тебя. Барбара Ерахам.

Как поддержать себя в трудную минуту

Нужно быть бдительным, когда ты в кафе с друзьями

А в вашем окружении есть люди, которым можно дать черный пояс по искусству делать что-то не так?