23 человека рассказали, как их бросили. И мы не знаем, сочувствовать им или смеяться

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Чувства, которые мы переживаем при расставании, активируют в нашем мозге те же участки, что и физическая боль. К такому выводу пришли ученые в ходе МРТ-исследования. Они выяснили, что разглядывание фотографий бывших вызывает те же болезненные ощущения, что вы испытываете, когда, например, проливаете на руку обжигающий кофе. Но порой причина расставания бывает такой странной, что это вызывает даже не боль, а недоумение и множество вопросов.