23 человека рассказали, как их бросили. И мы не знаем, сочувствовать им или смеяться
Чувства, которые мы переживаем при расставании, активируют в нашем мозге те же участки, что и физическая боль. К такому выводу пришли ученые в ходе МРТ-исследования. Они выяснили, что разглядывание фотографий бывших вызывает те же болезненные ощущения, что вы испытываете, когда, например, проливаете на руку обжигающий кофе. Но порой причина расставания бывает такой странной, что это вызывает даже не боль, а недоумение и множество вопросов.
Мы в AdMe.ru узнали у пользователей соцсетей, как и почему их бросали вторые половинки, и их ответы могут загнать в тупик даже самых невозмутимых.
- В старших классах девушка рассталась со мной, потому что увидела, как я целую другую девушку в щеку. Это была щека моей мамы. © SecondUsernameChoice
- Она сказала мне вынести мусор и заперла дверь, пока я был на улице. © Chris Dmytriw
- Меня бросили, потому что, по ее словам, моя кровь была неправильного оттенка красного. Что-то подсказывает мне, что это к лучшему. © OhGodDammitPope
- «Потому что я не хочу, чтобы мне было больно, когда ты уйдешь», «Потому что я не готова к обязательствам», «Потому что это не то, чего я сейчас хочу в своей жизни», «Потому что я слишком молода, чтобы тратить столько времени и так много отдавать одному человеку». © Flyingwithsheep
- Мой бывший просто изменил семейное положение на «свободен». Он оказался слишком трусливым, чтобы порвать со мной. О расставании я узнала из поста в фейсбуке. © MoosesMom7
- Мужчина бросил меня, потому что я была «слишком толстой». Он тогда весил вдвое больше меня. © HereForTheUnicorns
- Девушка оставила у меня дома зубную щетку. Пару недель спустя она увидела ее и подумала, что это щетка другой девушки. © unfurL
- Не отвечал на сообщение 20 минут. Это было во времена телефонов-раскладушек, и я был за рулем. © somekook
- Он — молодой работяга, она — студентка, и жили они в общежитии. Но не стерпелось, не слюбилось. При расставании она забрала с собой открытую упаковку чая и тряпку, которой мыла полы. Все. © deshpis
- Встречались 5 лет, в основном это были отношения на расстоянии. Он расстался со мной за день до того, как мне предложили работу в городе, куда он переехал после окончания учебы. Сейчас мы живем поблизости. © dinosnaur
- «Мне больше нравилось, когда мы были друзьями», — через сообщение, ни с того ни с сего. © Spongebob_skimpython
- В старших классах подруга моей мамы порвала с парнем, потому что он съел сэндвич с яичным салатом, а она их не любит. © SleepyCoffee90
- С отцом моей дочери мы расставались много раз. Вот некоторые из причин, по которым он бросал меня: 1) Мои волосы были слишком вьющимися. 2) Я была слишком худой. 3) Я была слишком толстой. 4) Он ненавидел мой смех. 5) Я не могла тусоваться из-за работы. 6) Я не отпросилась с работы, чтобы потусоваться с ним. 7) Я не бросила работу официантки ради него. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько эти причины абсурдны. © Kelsey Hicks
- Я не готовила блинчики по рецепту его мамы. © daintyladyfingers
- Через 5 дней после рождения нашего сына она сказала, что больше не любит меня. Она думала, что сможет изменить меня после свадьбы. Уточнение: мы были вместе 12 лет, из них 3 года в браке, 16 месяцев назад родился наш первый ребенок. Второй сын появился на свет в августе этого года, и она бросила меня. Сегодня она призналась, что жалеет, что вышла за меня замуж. Я не изменял ей или что-то в этом роде. Я всегда пытался сделать ее счастливой. Я опустошен. © TeTris84
- Мы пошли на игру Mets, и камера поцелуев сфокусировалась на нас. Я потянулась к нему, а он вместо того, чтобы поцеловать меня, наклонился и сказал: «Между нами все кончено», затем встал и ушел. © kelly ann
- В старшей школе парень бросил меня, потому что «мне приснилось, что ты — моя сестра, и теперь мне странно тебя целовать, потому что я думаю о тебе как о сестре». Оказывается, он просто хотел встречаться с другой девушкой, которую он уже однажды приводил на одно из наших свиданий. Он предложил ей встречаться в тот же день, когда бросил меня. © itslikeadisco
- Она думала, что похожа на мою сестру. И посчитала меня странным из-за того, что она мне нравилась. © kyleboyd06
- Когда я учился в колледже, у меня был замечательный ужин с девушкой, которую я ужасно хотел пригласить на свидание в течение нескольких недель. Пока мы ждали счет, у нее зазвонил телефон. Я спросил: «Тебе не нужно ответить?» На что она сказала: «Нет, это, наверное, мой жених». © Wesley Lawrence
- Однажды я встретилась с парнем из тиндера в баре, он сделал вид, что у него зазвонил телефон, и сказал, что его дом горит. С домом все было в порядке. Его телефон даже не звонил. © Britt
- Моя бывшая бросила меня, потому что ей приснилось, что я ей изменяю, хотя этого не было. Она весь день злилась из-за того, чего я никогда не делал. Она игнорировала меня, не позволяла себя обнять или поцеловать. В конце концов она меня бросила, утверждая, что сны повторяются, а это якобы означает, что я ей изменяю. Я рад, что мы расстались, она буквально начала сходить с ума. © JizzOnRainbows
- Он написал мне письмо, где заявил, что больше не любит меня, которое пришло в мой день рождения. © sal
А какой была самая странная причина, по которой бросали вас?