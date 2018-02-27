23 человека, для которых судьба приберегла новую порцию сюрпризов

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Жизнь вообще щедра на сюрпризы, а для этих ребят — особенно. Им судьба подкинула такие неожиданности, которыми просто невозможно не поделиться с миром: кому-то белого кролика в автобусе, а кому-то — голубя на сковородке. И это еще не самое удивительное, что случилось с этими счастливчиками.

AdMe.ru собрал для вас самые фееричные доказательства того, что не все сюрпризы одинаково приятны.

Да что вы знаете об оптимизме?

Поймайте рыбку на ужин и получите лягушачьи лапки в подарок

«Приготовил романтическую ванну жене, а к ее приходу было вот что»

Никогда не шутите с Сири

«Я попросила Сири напомнить мне покрасить волосы (dye), а эта стерва напомнила, что мне пора умереть (die)».

Пожалуй, мне и без электричества неплохо

Один шутник приклеил фигурку под камерой заднего вида, и вот что появилось на экране

Хочешь сделать мужу сюрприз? Сфоткайся красиво... с его тонущей машиной

«Сказал жене, что в спальне ее ждет сюрприз»

«Обнаружил, что моя зарядка может заряжать сама себя»

Выходишь утром на кухню, а там уже гости ждут завтрак

«Разрезал тыкву и забыл, что готовил»

Плывешь себе такой беззаботный, и тут... «Челюсти»

Когда Amazon о тебе хорошего мнения

Приготовьте ваши билетики

Его юмор чернее, чем душа твоей бывшей

«Я был вашим пилотом».

Магазин знает, как удивить любимую

«Удиви ее».

Лучше поздно, чем никогда

«Нашла твое удостоверение на полу в баре где-то год назад, надеюсь, ты не против, что я попользовалась им некоторое время. Но теперь мне 21, так что ты можешь получить его обратно! Спасибо».

Когда твой парень знает толк в романтических сюрпризах

Выглядываешь такой в окно зимней ночью, а там...

«FedEx по ошибке доставила мою обувь в дом по соседству. Я зашел к соседке и увидел вот что... Теперь не знаю, что чувствовать»

«В моем автобусе едет кролик»

«Моя бабушка решила купить такое же платье, чтобы мы были в одном стиле на свадьбе моей кузины. Но хуже всего то, что на примерке оно смотрится на ней лучше»

«Зашла на кухню, а там этот парень»