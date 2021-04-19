23 человека, которые знают секрет, как одеваться так, чтобы все ахнули, и при этом почти ничего не тратить

Любой фанат секонд-хендов скажет, что поход в такие места — это не только приятная экономия для кошелька. Иногда завернуть в любимый комиссионный магазин по пути с работы — почти то же самое, что выиграть в лотерею. Среди гор одежды и обуви можно откопать такое сокровище, какое не снилось и Али-Бабе.

Мы в AdMe.ru знаем везунчиков, которые точно произносили волшебную фразу «Сезам, откройся!» на входе в магазин и уходили оттуда с настоящими богатствами. Вот их истории.

«Я нашла туфли как у Кэрри Брэдшоу, новые Manolo Blahnik за $ 10,75»

«Они просто стояли на полке, даже не за стеклянной витриной. Менеджер магазина, которая оформляла мне покупку на кассе, реально была в шоке и сказала, что тот, кто их оценивал, очевидно, не знает, что это такое. К сожалению, туфли мне не подошли, но моя сестра только что получила шикарную новую работу, и это ее размер, поэтому я отправлю их ей!» © splintergirl11 / Reddit

Это винтажное золотое платье было куплено за $ 10

«Нашла этот браслет из 18-каратного золота без маркировки за $ 5»

Золотой браслет со знаками зодиака в 18 карат? Звезды сошлись для тебя, мой друг. © kitchenmugs / Reddit

«Увидела это великолепное дизайнерское платье Allen Schwartz с бирками за $ 7 в местном комиссионном магазине. Розничная цена — $ 350. Похоже, я нашла свое платье для выпускного вечера!»

«Суперблестящие Jimmy Choo за $ 50. Посмотрела в интернете и нашла их в продаже за $ 500. Мне были нужны новые балетки, но я даже не представляла себе что-либо настолько фантастическое»

«Продолжаю косплеить персонажа ситкома 90-х в моем наряде из комиссионного магазина. Топ стоил $ 3,99, а юбка — $ 1»

«Колье Rock + Raw из розового кварца, которое я приобрела на распродаже за $ 35. Оказалось, что его розничная цена составляет $ 1 733,70»

«Наверное, это самая дорогая вещь, которая у меня есть на данный момент». © FatCat_13 / Reddit

«Вот почему я всегда проверяю раздел нижнего белья. Винтажная комбинация в пол и шелковый халат в стиле кимоно. По $ 5 за штуку»

«Я нашла эту кожаную сумку через плечо Coach Vintage Willis всего за $ 8,99»

«Нашла итальянское пальто моей мечты... в благотворительном магазине за $ 10»

«Я только что нашла это красивое немаркированное кольцо с рубином в 10 карат за $ 6,5»

«Возможно, моя любимая находка за все время. Куплена примерно за € 2 в секонд-хенде в маленьком городке. Я влюблена в нее»

Эстетика покупок в комиссионном магазине

Похоже на суперкрутой капсульный гардероб. © Starkville / Reddit

«Я только что нашла это в комиссионном магазине. Не могу поверить!»

«Сегодня я нашла это красивое платье всего за $ 7. Я чувствую себя в нем принцессой и планирую сделать фотосессию. Рукава — моя любимая часть этого платья»

Еще один удачный улов

Выглядит как полноценный гардероб археолога / библиотекаря со склонностью к приключениям в комплекте с платьем, которое героиня надевает на шикарный вечер в финальном акте. Она снимает очки, распускает волосы, и главный герой только тогда понимает, что она настоящая красотка. © cringyamv / Reddit

«Нашла это ожерелье с плетением „змейка“ из 18-каратного золота за $ 5»

«Юбка из натуральной кожи стоимостью $ 445, которую я купила в Goodwill за $ 7,50»

«Подумала о покупке этой коллекционной юбки, а потом нашла ее в комиссионном магазине — точно такую же, притом новую и моего размера»

«Настоящие лодочки Jimmy Choo за $ 5 — розничная цена начинается от $ 925»

«Купила в секонд-хенде за $ 2,5 шикарный топ из жатого шелка цвета мха. Думала, „ноунейм“, а оказалось, что цены на подобные вещи в Alice + Olivia начинаются от $ 260. Теперь берегу его для вечерних выходов»

«Посмотрите, что я нашла в комиссионном магазине»

«Я завсегдатай гаражных распродаж. Нашел этот рюкзак-переноску для детей Osprey в 2016 году, и бирки все еще на нем! Заплачено $ 15, розничная цена превышает $ 250»

«Мы используем его, чтобы путешествовать по стране вместе с нашим малышом».