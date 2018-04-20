23 человека, которые во всем найдут способ для самовыражения

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«Делай так и делай эдак», — говорит общество. «Мы сами знаем, как лучше», — отвечают герои этой подборки.

AdMe.ru нашел 23 фото, которые подтверждают, что богатую фантазию невозможно вписать в привычные рамки.

«У меня потрясные соседи»

Просто семья, которая гуляет в парке со своей... змеей

График, с которым принимать решения гораздо проще

«Должен ли я зайти и выпить немного пива?» «Да». «Тоже „да“, просто закрашенное голубым цветом».

«Решили встретить нашу дочь в аэропорту в таких нарядах, чтобы ей навсегда запомнился этот приезд»

«Наша офисная собака официально является частью коллектива. Ее фото есть во всех маркетинговых буклетах»

«Шатци. Директор по гавкетингу».

«Курьер сказал, что оставил посылку под ковриком»

«В доме моей бабушки заело дверь. Она сняла одну из досок и попыталась залезть внутрь через дырку в стене»

Когда решил поменять занавеску для душа

«Мои бабушка и дедушка вдохновили меня на тату»

Когда забыл палатку

Пикап-мастер

«Каждая одинокая женщина хочет заполучить порядочного мужчину. Напиши мне».

«Мой друг купил кабриолет и теперь не садится за руль без этой кепки»

Кто-нибудь, дайте медаль этому ребенку

«Мама больше не разрешает мне разукрашивать яйца»

Оказывается, вот так выглядит идеальное предложение руки и сердца

В девушке главное — легкая безуминка

«Если вы ищете настоящую личность, то вам повезло, потому что во мне их несколько. — Не слушайте ее».

«Тарелка не будет диктовать мне условия!»

Селфи-палка 80-го уровня

«Когда мне было 6 лет, я сделала эту надпись в комнате родителей, чтобы напугать их. Мама решила сохранить ее и поместила в рамочку»

«Тайная комната открыта».

Безопасность прежде всего

Интересно, как они отметили это событие?

«Только что развелись».

«Кресло вечно завалено одеждой моего парня. Решила проучить его»

Своя атмосфера