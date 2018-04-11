23 человека, которые, видимо, никогда и ни за что не повзрослеют

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Говорят, что главное — это не стареть душой и сердцем. Ведь какая разница, сколько вам лет по паспорту, если ваш внутренний ребенок никак не угомонится. Берите пример с этих ребят из нашей подборки, и вам всегда будет 16.

AdMe.ru собрал 23 примера, когда люди, кажется, просто забыли повзрослеть.

«Я купила своему хомяку мини-кресло, и теперь мы все делаем вместе»

Когда пришел в поисках работы, а ушел с разбитым сердцем

«Я приехала на теннис, чтобы обнаружить в чехле сковородку, которую мой бойфренд положил туда вместо ракетки»

«Мой папа сделал селфи с голубем и прислал всем знакомым»

Канадский велосипедист использует GPS-трекер, чтобы делать рисунки во время своих поездок

«Большой телевизор моих бабушки и дедушки сломался, и они пользуются маленьким. Сегодня бабушка выложила это фото на фейсбук»

Водительское удостоверение — еще не признак зрелости

«Получила СМС от младшего брата о том, что бабушка носит мою старую кофту»

«Мой папа сказал, что пойдет погулять с собакой, а я застукал его в баре»

«Мои свекры не в восторге от нового декора соседей»

Как дарить людям праздник одним своим присутствием

«Вот такой парень сегодня принимал мой заказ в закусочной»

«Сходил сегодня навестить родственников»

Безопасность превыше всего

«Моя мама сохранила мою детскую одежду, которую она сама связала, чтобы я могла одевать в нее моего будущего ребенка. Ну я и одела»

«Мою сестру пригласили на девичник, куда нужно было нарядиться. Отгадайте, где на фото моя сестра»

Веская причина сделать перерыв на работе

Кто-то нарядил своего мопса в костюм Форреста Гампа

«Моя переписка с боссом»

«Вы даже не представляете, сколько радости мне доставила эта безрассудная покупка»

Потому что мало кто может устоять от битвы на мечах прямо в магазине

«Вы должны прокричать „Должен остаться только один“, прежде чем брать в руки один из этих мечей. Благодарим за понимание».

«Догнал этого парня с ребенком, чтобы сделать историческое фото»

А как часто вы позволяете себе инфантильные и немножко сумасшедшие выходки?