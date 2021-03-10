23 человека, которые умеют посмеяться над собой, даже если жизнь загнала их в тупик
Провалы и неудачи могут случиться с каждым из нас, поэтому важно относиться к таким ситуациям с долей юмора. Умение посмеяться над собой можно назвать признаком высокого эмоционального интеллекта. Такое умение лежит в основе достижения успеха в различных сферах.
Мы в AdMe.ru любим посмеяться над собой и отыскали таких же людей, которые смотрят на жизнь с юмором.
- Когда мне было 4 года, я любила радовать домашних эффектными появлениями. На семейном завтраке я появлялась последней, одетая в пижаму, махровый халат, на плечах мамина шаль, на голове — летняя соломенная шляпка. Образ завершали солнцезащитные очки, тапки и старинный кружевной зонтик, доставшийся в наследство от бабушки. В этом образе я чинно шествовала мимо папы, давящегося от смеха, и мирно ждала, пока мама даст каши. Так и сидела с зонтом и в очках. Стиль — мое второе имя. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
- Моя дочь однажды участвовала в школьном спектакле (в средней школе, заметьте), на котором были все ученики и несколько родителей. В какой-то момент она споткнулась о что-то на сцене, упала лицом вниз, а ее юбка взлетела вверх прямо под ярким светом прожектора! Я почти уверена, что сбежала бы со сцены в ужасе, никогда больше не желая возвращаться в школу. Она же встала и засмеялась вместе с толпой. Хотела бы я иметь такую уверенность в ее возрасте. © kourt090 / Reddit
- Увидел надпись и подумал, что тонировка только сзади. Когда обогнал, то увидел, что вокруг. © apelsinchik / Pikabu
- Когда мне было лет 5, мама читала мне «Малахитовую шкатулку» Бажова. И я, вдохновившись сказками, надела зеленое платье, новые сандали и пошла искать себе гору. Нашлась она за коровником, огромная такая гора метра 2 в высоту. Забравшись наверх, поняла, что застряла и это никакая не гора, а куча навоза, в которую мои сандали засосало так, что никак ногу не высвободить. Так и сидела я на вершине навозной кучи, пока родители меня оттуда не достали. Хозяйка навозной горы, блин. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
- Многие ставят в инсте в описании флажки стран, где они были... Может, я проставлю все места, где я была... с родителями... Чебуречная, например. © VasyaNemirova / Twitter
- Мой знакомый Вася заикался. Не очень сильно, но когда надо было для дела, подыгрывал. Парнишка был с чувством юмора. Очередной экзамен по высшей математике, просто так не проскочишь. Заходит Вася в аудиторию, отдает зачетку, берет билет и вынимает из сумки буханку хлеба, банку каких-то консервов и нож. Кладет это все перед преподом. «Это что?» — удивленно спрашивает преподавательница. Парень начинает говорить, очень сильно заикаясь: «Б-б-б-б-и-л-л-л-лет с-с-с-слож-ж-ж-ж-ж-н-н-ный . П-п-п-п-п-по-к-к-к-к-а з-з-з-з-з-законч-ч-ч-ч-чу от-т-т-твеч-ч-ч-чать, вы п-п-п-п-рог-г-г-г-г-г-г-голод-д-д-дает-т-тесь». Преподавательница долго смеялась и поставила парню «хорошо». © Brodr / Pikabu
- Каждое утро я встаю с мыслями прогулять работу, но потом вспоминаю, что я взрослый человек, и просто на нее опаздываю. © BigOrangeFace / Twitter
- У меня есть степень магистра машиностроения, и зарабатываю я на жизнь проектированием реактивных двигателей. Все в моем существе требует точности. Но именно так выглядит моя самая успешная упаковка подарков для близких. © dkay88 / Reddit
- Вот смотрю на себя утром в зеркало и понимаю, что спокойно могла бы стать натурщицей Пабло Пикассо. Особенно хорошо с меня получилась бы «Герника». © dasha_trofi / Twitter
- Работаю медбратом в геронтологическом центре. Пациент 86 лет спрашивает, который час. «Без 20 час», — отвечаю я. «Ну, еще 20 минут точно не помру, а там уже и обед!» © GrimmorZzZ / Pikabu
- Правы были те, кто в детстве мне говорил, что за мной девки табунами будут бегать. Только не уточнили, что это будут коллеги с вопросами по работе © Astromariy / Twitter
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Во время одной из онлайн-лекций в комнату зашел наш кот и прыгнул мне на колени. Я говорил ему, какой он милый и как сильно я его люблю, самым сладким голосом, потому что он лучший парень. Затем, через минуту или две, мой одноклассник сообщил, что у меня включен микрофон. Я немного смутился и ответил: «О, ха-ха-ха, я только что с ним разговаривал», — и отправил в чат фотографию кота. © chavrilfreak/ Reddit
- Помню свой выпускной в 4-м классе. Почти взрослые 10—11-летние люди. Девочки в платьях, мальчики в костюмах. Но моя мама решила креативно подойти к моему наряду. Сделала мне из тазика шляпу. И на празднике я была мухомором... © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
- В прошлый Новый год я решил начать откладывать по $ 5 с каждой зарплаты в 2020 году. Миссия выполнена! © CatDadMilhouse / Reddit
- Шла по квартире и чуть было не врезалась в дверной проем. А все потому, что не учла размеры своего ЭГО. © lisaboronney / Twitter
- Мой 10-летний ребенок не мог заставить работать телевизор, и мой муж сказал: «Разве вы не поколение зумеров? У вас в крови технологии!» И дочка ответила: «Папа, будь реалистом, я же имею дело с техникой старше меня». Давно я так не смеялась.© showstoppergal / Reddit
- У нас в отделе работает слегка полный мужичок. Каждое утро он первым делом выпивает 2 стакана воды залпом, а третий стакан берет с собой и выпивает в течение 10–15 минут. Начальник как-то подколол его: «Вроде не гуляешь вечерами, а воду по утрам любишь». На что мужичок ответил: «Просто если я дома выпью эту воду, то у меня пальто не застегнется». © Vozmezdied / Pikabu
- Сегодня ехала в метро, народу много, за поручень не взяться, пришлось балансировать. Поезд резко затормозил, и я случайно наступила на ногу мужчине. Я извинилась, на что последовал необычный ответ: «Не переживайте, это ложноножка». Увидев мое удивление, он приподнимает штанину, показывает протез ноги и улыбается: «Я ж говорю, ничего страшного, вы мне на ложноножку наступили». © Nafanya2993 / Pikabu
- Мне 49. Только что нашел это в книжном шкафу моей мамы... © Halvere1600 / Reddit
«Неужели мой ребенок глупый?»
- В автобусе напротив меня, то ли гот, то ли еще кто, сидел пацан с черными ногтями. Женщина рядом со мной начала возмущаться и спросила у меня то же самое. Я перчатку снял, почесал задумчиво щеку, демонстрируя ногти, покрашенные ярко-красным лаком, и говорю: «Не знаю». Для уточнения: ногти мне моя 3-летняя дочка покрасила, а жидкости для снятия не было, ехал на работу, там у девчонок и взял. © Виталий Сорока / AdMe
- Через 2 года после ремонта вновь начали течь трубы под ванной. Вызвал сантехника, он пришел, поглядел и говорит уже классическую фразу: «Ну и кто такой криворукий вам это делал?» Максимально спрятав улыбку, отвечаю: «Так вы мне и делали 2 года назад». «А, ну это многое объясняет...» — слегка грустно изрек сантехник и уже молча исправлял свои огрехи. © Sythet / Pikabu
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Сегодня наблюдал картину, отрывком услышал. Бодрый дед (около 60 лет) приветствовал деда постарше (около 80 лет): «Привет, ископаемое, как здоровье?» Оба на позитиве, веселые, жизнерадостные. По разговору понял, что это отец и сын. © weplayhard / Pikabu
- Вчера узнала, что я НАСТОЯЩИЙ мужик! Зашла в магазин с джинсами. Все на рост до 170 см, мне они почти как шорты. Тут продавец предлагает обратить внимание на «вон тот отдел». А там изображение сурового мужчины и надпись из разряда: «Эти джинсы созданы для настоящих мужиков». В общем, заодно и шлепанцы в том отделе прикупила. © Человек / AdMe
Какой самый яркий случай самоиронии можете вспомнить вы?