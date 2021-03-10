23 человека, которые умеют посмеяться над собой, даже если жизнь загнала их в тупик

Во время одной из онлайн-лекций в комнату зашел наш кот и прыгнул мне на колени. Я говорил ему, какой он милый и как сильно я его люблю, самым сладким голосом, потому что он лучший парень. Затем, через минуту или две, мой одноклассник сообщил, что у меня включен микрофон. Я немного смутился и ответил: «О, ха-ха-ха, я только что с ним разговаривал», — и отправил в чат фотографию кота. © chavrilfreak/ Reddit