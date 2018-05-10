23 человека, которые умеют поднять и испортить настроение одновременно
Если у вас есть знакомые, которые умеют искусно совмещать комплименты с оскорблениями, то вы точно знаете, что такое поздравление с подвохом: вас могут записать в старики, обклеить весь кабинет фотографиями Джастина Бибера или испечь торт с пожеланиями провала.
AdMe.ru собрал для вас примеры сюрпризов и поздравлений, от которых не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться.
Открытка для лучшей подруги
Любимый позаботился о Лерочке
Где, говорите, заказать такую открытку?
Стоит задуматься, когда вам дарят сертификаты
«Отличный подарок для того, кому нельзя доверить настоящие деньги».
Поздравить друга так, чтобы у него глаза от ужаса вытекли
«Теперь у тебя есть степень по дизайну».
А что, честность — залог счастливых отношений
«Счастливой годовщины, любовь моей жизни. И самая большая заноза в моей заднице».
Открытка, в которой ровно ноль смысла
Надо было просить аленький цветочек
«Я буду счастлива, даже если ты подаришь мне скрепку. Серьезно, это не сарказм».
Дядя Дэйв приехал с подарками
«Я люблю дядю Дэйва».
Кружка от любящей жены
«Я
инжинер инжынер энженер. Я хорош в математике».
Почувствуй себя особенным
«4 из 5 человек получают деньги в открытках. С днем рождения, номер 5».
«Кажется, моя сестра что-то напутала»
«Подарок не входит в комплект».
Не все сюрпризы от коллег одинаково приятны
Никогда не оставляйте свой кабинет открытым в день рождения
«Бабушка доверила мне украсить торт для отца»
«Ха-ха, ты старый!»
Некоторые умельцы даже мальчишник могут превратить в поминки
«В эти выходные я потерял хорошего друга и товарища по пьянкам в трагическом инциденте. Его палец попал в обручальное кольцо».
«Кажется, моя жена разучилась писать романтические записочки»
«Том! Пожалуйста, вынеси мусор, бак полон. Люблю тебя».
«Наш сосед уехал из города на несколько дней, и мы приготовили ему сюрприз к возвращению»
«Сотрудники украсили кабинет босса ко дню рождения, после того как он в шутку признался, что любит My Little Pony»
Мама знает толк в поздравлениях
«Дэйв — отстой!»
А что, Хеллоуин — отличный повод сообщить ребенку о том, что вы купили ему собаку
Так выглядит кривая «радость — разочарование — радость»
«Последние 3 года жена делает мне на день рождения торты с Йоши. Они всегда ужасны, но мне все равно»
А вас когда-нибудь поздравляли в таком духе? Или, может, вы сами делаете подобные сюрпризы?
Фото на превью vertuhai / pikabu