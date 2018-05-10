23 человека, которые умеют поднять и испортить настроение одновременно

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Если у вас есть знакомые, которые умеют искусно совмещать комплименты с оскорблениями, то вы точно знаете, что такое поздравление с подвохом: вас могут записать в старики, обклеить весь кабинет фотографиями Джастина Бибера или испечь торт с пожеланиями провала.

AdMe.ru собрал для вас примеры сюрпризов и поздравлений, от которых не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться.

Открытка для лучшей подруги

Любимый позаботился о Лерочке

Где, говорите, заказать такую открытку?

Стоит задуматься, когда вам дарят сертификаты

«Отличный подарок для того, кому нельзя доверить настоящие деньги».

Поздравить друга так, чтобы у него глаза от ужаса вытекли

«Теперь у тебя есть степень по дизайну».

А что, честность — залог счастливых отношений

«Счастливой годовщины, любовь моей жизни. И самая большая заноза в моей заднице».

Открытка, в которой ровно ноль смысла

Надо было просить аленький цветочек

«Я буду счастлива, даже если ты подаришь мне скрепку. Серьезно, это не сарказм».

Дядя Дэйв приехал с подарками

«Я люблю дядю Дэйва».

Кружка от любящей жены

«Я инжинер инжынер энженер. Я хорош в математике».

Почувствуй себя особенным

«4 из 5 человек получают деньги в открытках. С днем рождения, номер 5».

«Кажется, моя сестра что-то напутала»

«Подарок не входит в комплект».

Не все сюрпризы от коллег одинаково приятны

Никогда не оставляйте свой кабинет открытым в день рождения

«Бабушка доверила мне украсить торт для отца»

«Ха-ха, ты старый!»

Некоторые умельцы даже мальчишник могут превратить в поминки

«В эти выходные я потерял хорошего друга и товарища по пьянкам в трагическом инциденте. Его палец попал в обручальное кольцо».

«Кажется, моя жена разучилась писать романтические записочки»

«Том! Пожалуйста, вынеси мусор, бак полон. Люблю тебя».

«Наш сосед уехал из города на несколько дней, и мы приготовили ему сюрприз к возвращению»

«Сотрудники украсили кабинет босса ко дню рождения, после того как он в шутку признался, что любит My Little Pony»

Мама знает толк в поздравлениях

«Дэйв — отстой!»

А что, Хеллоуин — отличный повод сообщить ребенку о том, что вы купили ему собаку

Так выглядит кривая «радость — разочарование — радость»

«Последние 3 года жена делает мне на день рождения торты с Йоши. Они всегда ужасны, но мне все равно»

А вас когда-нибудь поздравляли в таком духе? Или, может, вы сами делаете подобные сюрпризы?