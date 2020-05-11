23 человека, которые просто хотели разобрать хлам и случайно открыли портал в прошлое

87 0 37 21k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие из нас трепетно хранят вещи из детства. Выкинуть их не поднимется рука даже у самого отчаянного циника. И порой в процессе генеральной уборки можно наткнуться на весточки из прошлого. У каждого они свои: наклейки, фишки, первый сотовый телефон размером с кирпич или фотографии, где человек молод и куда более румян, чем сейчас. Главное, что по своей сути все эти предметы одинаково прекрасны.

Мы в AdMe.ru, как никто другой, понимаем чувства людей, которые случайно нашли сокровища, моментально вернувшие их в детство. Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала. А в конце статьи вас ждет бонус, доказывающий, что в каждом из нас живы детские привычки. И возраст не в силах стереть их.

1. «Полез в кладовку и нашел клад! Машина времени завелась, и я попал где-то в 1996 год»

2. «Нашла это фото. Мне 11 лет, и я со сломанной рукой играю на древнем бабушкином компьютере. Лучшее время в моей жизни!»

3. «Почему ты плачешь? Что ты там нашел?»

4. «В последний свой приезд к родителям обыскала весь дом в попытках найти кабель для фотоаппарата. Не нашла. Зато обнаружила это великолепие»

5. «В юности было жалко их клеить, все подходящего места не находилось. Так и забыл о них»

6. «Вы бы видели людей, которые слышали, как я в метро „пик, пик, пик“. Это вам не Android»

7. «Решил найти свою коллекцию фишек и посмотреть, в каком она вообще состоянии. Я уже и забыл, что она у меня достаточно приличная»

8. «Нашел эту записку, когда переезжал из дома детства и перебирал вещи. Кажется, в тот день я что-то задумал»

«Если бы на День благодарения я был индейкой, сделал бы вид, что я человек».

9. «Плакат, аккуратно содранный со столба. Даже не помнила этот факт своей биографии»

10. «Когда выбрасывал старый хлам, нашел пакет, а в нем совершенно новые кроссовки, даже бирка не оторвана. Их купила бабушка моему отцу в 90-х годах в Италии»

11. «Попал мне в руки старый альбом, а внутри — целое богатство. Предупреждаю, что у людей, рожденных в конце прошлого века, возможно, сведет олдскулы»

12. «Вспомнил тут молодость»

Тест на возраст: кто догадался, что здесь происходит?

13. «В детстве спорили, какой мотик быстрее. Аргументом был фантик, где была написана максимальная скорость. Дети обычно говорили, что „у папы такой есть, но он у бабушки в деревне“»

14. «Бизиборд моего детства»

15. «Запах... нет, не так. ЗАПАХ свежеиспеченных плюшек вернул меня на ...дцать лет назад»

Когда я училась в школе, на 5-м уроке повара пекли плюшки. Божественный запах разносился по всем этажам. В классах поднималось волнение. Как только звенел звонок, начинались гонки к столовой. Особо удачливые покупали сразу по 5–6 штук. Некоторым не везло, и к моменту их появления в столовой плюшки кончались. Тогда отчаянным взором искались плюшкообладатели, и за булочку предлагалось целых 5 копеек, иногда 10. При ее цене 3. И каждый раз, когда пеклись плюшки, все повторялось заново. Сегодня забирала племяныша из этой же школы, заканчивался 5-й урок. И повара пекли плюшки! Так как еще шел урок, успела купить 2: себе и племяннику. Звонок прозвенел, и топот сотен ног и многоголосый ор заставили быстрее уходить из столовой. Вкус плюшки был тот же самый, знакомый с детства. © Wirus74 / Pikabu

16. «Нашел в закромах остатки 90-х, думаю выставить на аукцион»

17. «Почему сейчас нигде нет такой прелести? А мне ведь даже папа припаивал порвавшуюся пружинку»

18. «Родители разбирали старые шкафы. Нашли мои детские рисунки и тетрадки. Видимо, я любил секретность»

19. «Нашел на даче мешок со спичками примерно годов 80-х. Вот раньше время было: в каждой мелочи — польза!»

20. «В детстве, наверное, как и все школьники, собирал вкладыши. Сегодня нашел. Они до сих пор пахнут той жвачкой!»

21. «Пришел с ним в университет — все офигели. Работающий кассетный плейер»

22. «Прибирала дома и нашла сокровища»

23. «Вчера ездил в другой город к родителям в гости. Были с батей в гараже, и я нашел мягкую игрушку, которую сделал еще в начальных классах. Прямо пробрало»

Бонус: «А если ты зайдешь, то потом выйдешь?»

Весной у нас под окнами каждый день собирались бабки. Причем очень шумные: то песни поют, то орут громко. В общем, бойкие, шебутные, веселые. Сижу дома, звонок в дверь. Открываю — стоит баба Нина, соседка с верхнего этажа, одна из завсегдатаев посиделок. И говорит мне: «Вынеси попить. А то если домой зайду, меня муж больше не выпустит». Дал попить. И что-то такое на меня накатило из детства: «вынеси попить», «а ты зайдешь, а потом выйдешь?», «меня мама уже не отпустит» и т. д... Подошел я тогда к окну, посмотрел на бабок и подумал: «Может, им еще и мячик скинуть?» © Fagot7878 / Pikabu

А какие вещи из 90-х до сих пор хранятся у вас дома?