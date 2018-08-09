23 человека, которые проиграли схватку с ленью (Хотя они не очень-то и старались)
Определенно, лень положительно влияет на нас. Например, ленивые люди знают секрет идеальных отношений, быстро избавляются от вредных привычек и придумывают гениальные лайфхаки. К тому же бездельники обычно добрые и веселые ребята. Одни плюсы, не так ли?
Мы в AdMe.ru собрали для вас фото, твиты, комиксы, СМС — все, что связано с матушкой-ленью. Читать желательно лежа.
«У меня для этого в прихожей бахилы лежат»
«Коротко о том, как мой брат пирожки лепил»
Пожалуй, это можно назвать памятником лени
Когда нужно работать, а они так и шепчут, черти
Это все объясняет
«Я, конечно, ленивый, но это уже слишком даже для меня»
Кругом обман
Спиннер для работы
Секрет счастливых отношений
Это стопор для двери, и он не распакован
Потому что чем старше, тем ленивее
Когда ты настолько ленив, что даже на собственную свадьбу не стал наряжаться
Приспособление для компьютерных игр в постели
Лайфхак
«Мой брат пришел помочь мне с ремонтом, а я нашел его спящим»
«В следующий раз вставлю»
Приятно, когда погода на твоей стороне
«Уровень моей лени на сегодня: пью сразу из бутылки»
Зато посуду потом не мыть
Слишком сложно
Склад идей
Лайфхак
Урна немного переполнена
Ну как, знакомо? Поделитесь с нами в комментариях случаями, когда лень брала верх над вашей продуктивностью.
Фото на превью Predatorgur / pikabu