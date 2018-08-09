23 человека, которые проиграли схватку с ленью (Хотя они не очень-то и старались)

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Определенно, лень положительно влияет на нас. Например, ленивые люди знают секрет идеальных отношений, быстро избавляются от вредных привычек и придумывают гениальные лайфхаки. К тому же бездельники обычно добрые и веселые ребята. Одни плюсы, не так ли?

Мы в AdMe.ru собрали для вас фото, твиты, комиксы, СМС — все, что связано с матушкой-ленью. Читать желательно лежа.

«У меня для этого в прихожей бахилы лежат»

«Коротко о том, как мой брат пирожки лепил»

Пожалуй, это можно назвать памятником лени

Когда нужно работать, а они так и шепчут, черти

Это все объясняет

«Я, конечно, ленивый, но это уже слишком даже для меня»

Кругом обман

Спиннер для работы

Секрет счастливых отношений

Это стопор для двери, и он не распакован

Потому что чем старше, тем ленивее

Когда ты настолько ленив, что даже на собственную свадьбу не стал наряжаться

Приспособление для компьютерных игр в постели

Лайфхак

«Мой брат пришел помочь мне с ремонтом, а я нашел его спящим»

«В следующий раз вставлю»

Приятно, когда погода на твоей стороне

«Уровень моей лени на сегодня: пью сразу из бутылки»

Зато посуду потом не мыть

Слишком сложно

Склад идей

Лайфхак

Урна немного переполнена

Ну как, знакомо? Поделитесь с нами в комментариях случаями, когда лень брала верх над вашей продуктивностью.