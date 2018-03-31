23 человека, которые отлично умеют хитрить и не краснеть при этом

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Что скажете, если мы назовем хитрость одной из главных отличительных черт человека? Еще в прошлом веке психологи пришли к выводу, что без способности хитрить, а значит решать проблемы нестандартно и эффективно, наш вид никогда не смог бы стать главенствующим на Земле. Так или иначе, различных уловок у человека за всю историю его существования накопилось немало. Вот лишь некоторые из них.

AdMe.ru собрал 23 примера, когда люди смогли обхитрить всех вокруг и даже себя.

«Мой парень сфоткал меня, пока я спала»

Кажется, Бритни решила немного отдохнуть от готовки, а вот ее инстаграму отдыхать некогда

«Мексиканская кукуруза».

Когда твой парень потерял голову от любви

Даже дверь растаяла от такой красоты

Этот человек явно не следует своим убеждениям

«Машина, в которой не разговаривают по сотовому телефону».

Раз — и дом как новенький

«Смотрите, я наконец выбралась на пляж!»

«Отвез свою новую тачку на автомойку. Ну почти...»

«Чтобы не ходить на пары, сказал своему учителю, что попал в больницу»

«Бог меня бережет». «Текущая ситуация».

Кажется, пористый шоколад создан для того, чтобы мы платили такую же цену за меньшее количество продукта

«Решила подшутить над мужем на 1 апреля: сделала вид, что телевизор сломан, обвинила во всем ребенка, муж поверил»

Как с помощью золотой фольги можно стать крутым и богатым

Когда сама не веришь в то, что написано на номере твоей машины

«Кошатница».

«Мама купила мне MacBook. А нет, показалось»

Когда ты соврал в резюме, но тебя все равно приняли на работу

Когда в твоей ванной установлены душевая кабина, раковина и... телепорт

«Санта-Фе». «Дубай, ОАЭ».

«Мама попросила убрать с этой фотографии всех людей, кроме отца, чтобы тот смог сказать, что арендовал целый океанариум»

Почти «Порше», главное — не останавливаться, и подмену не обнаружат

Все правильно, а за ним — самый последний

«Последний».

Немного песка, правильный ракурс — и ты уже на пляже

«Что-то мне подсказывает, что нам не говорят всей правды»

«Закрыто, нет света».

Все равно никто ничего не заметит. Хотя постойте, ведь существует интернет...

«Я за планирование беременности». «Нам не нужна планируемая беременность».

Когда твой идеальный план внезапно дал трещину