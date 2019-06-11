23 человека, которые нашли сюрприз на ровном месте

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Даже если вам кажется, что ваша жизнь размеренна и в каком-то смысле откровенно скучна, вы не застрахованы от неожиданностей и сюрпризов. Герои нашей подборки тоже никогда бы не подумали, что, покупая клубнику в магазине, найдут в ней змею, а открывая кран на кухне, увидят воду модного оттенка фуксии, приехав же в свой новый дом, обнаружат, что его уже заняли коровы.

Мы в AdMe.ru любим сюрпризы, но, глядя на эти 23 фото, от некоторых бы отказались с удовольствием.

«Кофемолка моего отца перестала работать, и он решил ее разобрать. Вот что оказалось внутри»

«Из-за утечки химикатов у моих родителей течет ярко-розовая вода»

«Пока ходили в магазин, пчелиный рой подсел»

— Здравствуй, собачка!

— Здравствуйте, быстро бегающий фотограф!

Судя по забытым зубам, гулянье было и впрямь с царским размахом

День рождения — непредсказуемый праздник!

Пустая гелевая капсула, которая обнаружилась в запечатанной бутылке кока-колы

«Листал „Авито“ и наткнулся. На что только не пойдешь, чтобы сбагрить ненужные вещи»

Езда на мотоцикле временно откладывается

«Мне интересно, что такого произошло перед тем, как эту обувь бросили на автобусной остановке»

«Купил, откусил, чувствую пустоту внутри. Ободрал сбоку, а там вот что»

«Пошел первый раз в поход. Это не наша кошка. Вот так их заводят?»

Два калькулятора дают разные ответы

«Этот большой парень и трое его друзей проникли в наш недавно построенный дом в Монтане и жили там в течение месяца, прежде чем были обнаружены»

Вот так выбирают продукты в Ульяновске

«Директор по персоналу сказала, что ей все равно, как мы доставим страховую форму, чтобы уложиться в срок, поэтому я доставил ее с помощью своего почтового голубя»

«Душ в моем гостиничном номере. А я даже не высокий»

«У собаки, которой я вводил наркоз, были маленькие символы бесконечности на подушках лап»

Отговорка, что деньги только на карточке, теперь не сработает

«Моя курица снесла сферическое яйцо»

«Взял мамину машину на день. Она хранит серьги в подстаканнике...»

Клубничка с сюрпризом

«Сидели с женой в кафешке в парке. По итогу обнаружили в заказе мужчину! Бесплатно»

Неожиданности случаются со всеми, поэтому будем только рады, если вы поделитесь с нами сюрпризами, с которыми вам довелось столкнуться.