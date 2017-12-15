23 снимка, в которых вся ирония фразы «Доброе утро!»

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Утро — время, которое задает настроение на весь день. Поэтому неудивительно, что все мы хотим, чтобы оно проходило максимально комфортно. Однако часто бывает, что именно по утрам все идет не по плану. AdMe.ru собрал 23 фотографии, на которых день у кого-то начался особенно неудачно.

Когда еще не проснулся, но уже хочешь йогурт

Если бы производители чипсов делали хлеб

«Жена испекла мне пирог, но он упал, когда она доставала его из духовки»

С добрым утром!

«Пожалуй, я больше никогда не буду пить кофе по утрам»

«И чистить зубы тоже»

Отличный способ заколоть волосы с помощью одной расчески

«Кажется, мне намекают, что лучше остаться дома»

«Жена положила обед в новый контейнер для еды, но что-то пошло не так»

Завтрак не удался

Чтобы приготовить кофе, надо проснуться. Чтобы проснуться, надо выпить кофе. Это замкнутый круг

Микроволновка намекает, что попкорн — не лучший завтрак

«Заглянул на кухню с утра и понял, что пес меня опередил»

Ни умыться, ни посуду помыть

«Я 20 минут искал планшет в новом чехле»

«Зашел с утра в ванную, а там...»

«Я просто хотел отколоть замороженные фрукты»

«Мне попалось яйцо без желтка. Как такое возможно?»

Пес тут, конечно, ни при чем

Миссия «Откопай машину с утра»

«Над моей машиной пролетала слишком талантливая птица»

«Да, кот любит делать мое утро добрее»

Похоже, день этого парня начался не слишком удачно

Расскажите, как обычно проходит ваше утро? Часто ли случаются подобные казусы? А если вам есть что показать по теме, обязательно прикрепляйте фото к своим комментариям.