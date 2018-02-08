23 человека, которые мастерски владеют искусством элегантного стеба
Какое счастье, что люди с чувством юмора не перестают каждый день радовать мир своими подколами. В семье, на работе и даже в интернете эти неугомонные труженики заставляют нас улыбаться день за днем.
AdMe.ru предлагает оценить творческие плоды тех, кто блестяще справляется с задачей пошутить над собой и окружающими.
1. «Пришел в библиотеку, а там наконец-то научились читать мысли посетителей»
2. «В нашем районе появился маньяк. Я попросил родителей прислать фото, что с ними все в порядке. И вот что я получил»
3. «В баночку из-под таблеток дедушка положил игральные кости. Говорит, хорошо помогают при зависимости от азартных игр»
4. «Такое объявление появилось в нашем университете к 1 апреля»
5. Собственно, почему бы и нет?
6. Когда твой хозяин — юморист со стажем
7. А Google тоже умеет троллить
8. Интересно, эта кровать уже стала лидером продаж?
9. Как хорошо, что заранее предупредили
10. Придется все-таки садиться на диету
11. «Всего за 2 бакса можно купить поддельную коробку из-под видеоигры. Вот дети-то обрадуются»
12. А вам знакомо?
13. «Ухожу в отпуск со следующей недели. Заглянул в офис поздно вечером в воскресенье и оставил коллегам небольшой сюрприз»
14. «В офисе у моей подруги такое правило: если плохо шутишь или задаешь дурацкий вопрос — надевай „коробку позора“»
15. «Когда побреешься и выглядишь чуточку моложе своих лет»
16. «Несколько раз в день экран моего телефона выглядит идеально»
17. Когда повезло с батей
18. Уровень понимания подчиненных — 100 %
19. «Клиенту фотосалона нужна была фотография для резюме, а пиджака не было. Пришлось импровизировать»
20. Самоирония — вот что спасет мир
21. Когда ты взрослый и ответственный человек, который сортирует мусор, а в глубине души все еще маленький засранец
22. Рубрика «вредные советы»
23. Рецепт года
Как вы считаете, кто из участников овладел искусством стеба лучше всех остальных?
Фото на превью imgur.com