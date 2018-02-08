23 человека, которые мастерски владеют искусством элегантного стеба

Какое счастье, что люди с чувством юмора не перестают каждый день радовать мир своими подколами. В семье, на работе и даже в интернете эти неугомонные труженики заставляют нас улыбаться день за днем.

AdMe.ru предлагает оценить творческие плоды тех, кто блестяще справляется с задачей пошутить над собой и окружающими.

1. «Пришел в библиотеку, а там наконец-то научились читать мысли посетителей»

2. «В нашем районе появился маньяк. Я попросил родителей прислать фото, что с ними все в порядке. И вот что я получил»

3. «В баночку из-под таблеток дедушка положил игральные кости. Говорит, хорошо помогают при зависимости от азартных игр»

4. «Такое объявление появилось в нашем университете к 1 апреля»

5. Собственно, почему бы и нет?

6. Когда твой хозяин — юморист со стажем

7. А Google тоже умеет троллить

8. Интересно, эта кровать уже стала лидером продаж?

9. Как хорошо, что заранее предупредили

10. Придется все-таки садиться на диету

11. «Всего за 2 бакса можно купить поддельную коробку из-под видеоигры. Вот дети-то обрадуются»

12. А вам знакомо?

13. «Ухожу в отпуск со следующей недели. Заглянул в офис поздно вечером в воскресенье и оставил коллегам небольшой сюрприз»

14. «В офисе у моей подруги такое правило: если плохо шутишь или задаешь дурацкий вопрос — надевай „коробку позора“»

15. «Когда побреешься и выглядишь чуточку моложе своих лет»

16. «Несколько раз в день экран моего телефона выглядит идеально»

17. Когда повезло с батей

18. Уровень понимания подчиненных — 100 %

19. «Клиенту фотосалона нужна была фотография для резюме, а пиджака не было. Пришлось импровизировать»

20. Самоирония — вот что спасет мир

21. Когда ты взрослый и ответственный человек, который сортирует мусор, а в глубине души все еще маленький засранец

22. Рубрика «вредные советы»

23. Рецепт года

Как вы считаете, кто из участников овладел искусством стеба лучше всех остальных?

Фото на превью imgur.com

16 На склад!
5 Комментарии
  • 8 февраля 2018
  • 5
  • 20372

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