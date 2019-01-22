23 человека из флешмоба #10YearsChallenge, которые изменились до неузнаваемости

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Десять лет — большой срок, и все мы, кроме Киану Ривза и Джареда Лето, так или иначе изменились. Но, судя по челленджу #2009vs2019, некоторые пользователи сети не просто повзрослели, похудели или перекрасили волосы, а буквально переродились. Глядя на их фотографии, мало кто удержится от восклицания: «Неужели это один и тот же человек?!»