23 человека из флешмоба #10YearsChallenge, которые изменились до неузнаваемости
Десять лет — большой срок, и все мы, кроме Киану Ривза и Джареда Лето, так или иначе изменились. Но, судя по челленджу #2009vs2019, некоторые пользователи сети не просто повзрослели, похудели или перекрасили волосы, а буквально переродились. Глядя на их фотографии, мало кто удержится от восклицания: «Неужели это один и тот же человек?!»
Мы в AdMe.ru тоже не удержались, и вот вам подборка фотографий, которые удивили нас больше всего.
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А вы изменились за 10 лет? Делитесь своими фото в комментариях!
Фото на превью Meow_So / Twitter