23 человека, для которых 1 апреля — персональный праздник

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Большинство из нас редко разыгрывает окружающих, а некоторые прямо переполнены такими идеями, как хлопушка — конфетти. Как вам мысль запустить в офисный кулер с водой настоящих рыбок? Или сделать маленькую пакость и нарисовать на туалетной бумаге паучка?

Лучшие из этих шуток AdMe.ru заботливо подшил в одну подборку. Наслаждайтесь!

«Кто-то наклеил это на офисную сушилку для рук»

«Активируется голосом».

А уж если это сделает весь вагон...

После такого при аварии будешь пытаться выйти через дверь

Близнецы пригласили младшего брата поиграть в саду

«Моя сестра вернулась домой из аэропорта в 2 часа ночи и обнаружила это. Ее выражение лица было бесценным»

Веский аргумент для потери сознания

Этого хватит, чтобы подозрительно смотреть на унитазы до конца жизни

«Напугал задержавшихся допоздна коллег, оставив эту жуткую куклу в прихожей офиса»

Кто-то не пожалел сил и времени

«Скоро к нам присоединится новый разработчик. Решил разыграть его в первый рабочий день»

«Моя дочь притворяется призраком в больнице. Пожалуй, не лучшая идея»

Глянь, что это за штука?

Самое правдивое предупреждение в мире

«Осторожно, мокрый пол».

«Приятель устал от американцев с татуировками на китайском и показал, как это выглядит с его точки зрения»

«Коллега постоянно крадет чужую еду. Это горчица, и завтра он за все поплатится»

Интересно, после такого розыгрыша школьников заставят убирать стаканчики?

«Вот что мы устроили в кабинете босса, когда тот ушел. Будем надеяться, никого не уволят»

За такую шутку можно и головы лишиться

«Ухожу в отпуск со следующей недели. Заглянул в офис вечером в воскресенье и оставил коллегам сюрприз»

«Уверен, если я сделаю так дома, жена не отправит меня ночевать на диван. Она меня просто убьет»

«Захотел выпить водички и нашел это»

«Генеральный директор уехал, и вот что мы сделали с его кабинетом»

«Жена точно испугается, когда завтра откроет шторы в кухне»

Ну как, вы уже нашли идею для первоапрельского розыгрыша?