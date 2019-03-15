23 человека, для которых 1 апреля — персональный праздник
Большинство из нас редко разыгрывает окружающих, а некоторые прямо переполнены такими идеями, как хлопушка — конфетти. Как вам мысль запустить в офисный кулер с водой настоящих рыбок? Или сделать маленькую пакость и нарисовать на туалетной бумаге паучка?
Лучшие из этих шуток AdMe.ru заботливо подшил в одну подборку. Наслаждайтесь!
«Кто-то наклеил это на офисную сушилку для рук»
«Активируется голосом».
А уж если это сделает весь вагон...
После такого при аварии будешь пытаться выйти через дверь
Близнецы пригласили младшего брата поиграть в саду
«Моя сестра вернулась домой из аэропорта в 2 часа ночи и обнаружила это. Ее выражение лица было бесценным»
Веский аргумент для потери сознания
Этого хватит, чтобы подозрительно смотреть на унитазы до конца жизни
«Напугал задержавшихся допоздна коллег, оставив эту жуткую куклу в прихожей офиса»
Кто-то не пожалел сил и времени
«Скоро к нам присоединится новый разработчик. Решил разыграть его в первый рабочий день»
«Моя дочь притворяется призраком в больнице. Пожалуй, не лучшая идея»
Глянь, что это за штука?
Самое правдивое предупреждение в мире
«Осторожно, мокрый пол».
«Приятель устал от американцев с татуировками на китайском и показал, как это выглядит с его точки зрения»
«Коллега постоянно крадет чужую еду. Это горчица, и завтра он за все поплатится»
Интересно, после такого розыгрыша школьников заставят убирать стаканчики?
«Вот что мы устроили в кабинете босса, когда тот ушел. Будем надеяться, никого не уволят»
За такую шутку можно и головы лишиться
«Ухожу в отпуск со следующей недели. Заглянул в офис вечером в воскресенье и оставил коллегам сюрприз»
«Уверен, если я сделаю так дома, жена не отправит меня ночевать на диван. Она меня просто убьет»
«Захотел выпить водички и нашел это»
«Генеральный директор уехал, и вот что мы сделали с его кабинетом»
«Жена точно испугается, когда завтра откроет шторы в кухне»
Ну как, вы уже нашли идею для первоапрельского розыгрыша?
Фото на превью AlphaGrayWolf / reddit