23 человека, чья гениальность перешла границы дозволенного

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Чего только люди не придумают, чтобы сделать жизнь более удобной и интересной. Чтобы создать гениальный лайфхак, чаще всего нужна лишь пара подручных средств, а также смекалка, которой у героев нашей статьи предостаточно.

AdMe.ru подобрал для вас творения 23 гениев, которые знают, как упростить себе жизнь.

«Создал свой боулинг-клуб на заднем дворе»

Обычные вилки для охлаждения ноутбука

Положив такое на свой стул, можно не переживать, что кто-то займет твое место

«Для брони стульев. Просто положите это на свой стул, и ваше место будет ждать вашего возвращения».

«Сделал новую подставку для ножей»

Когда тебе сказали, что вряд ли купят самокат

«Превратил свой старый ботинок в горшок для цветов»

«Использую фен, когда нужно расплавить сыр, а блюдо недостаточно горячее для этого»

«Муж сделал подставку для телефона из... картошки»

«Разбил экран на телефоне. Использую обычную мышку для управления»

Реставрация наушников из подручных средств

Когда у тебя нет подушки для полетов, приходится выкручиваться

«Моя мама использует подгузник, чтобы упаковать стеклянную тару для перевозки»

Как сделать чехол бесплатно

Пылесос недостаточно сильно прочищает ковры? Используйте гирю, и очистка станет намного качественнее

«Попросил у папы беспроводную дрель»

Когда твой арендодатель против собак

«Чтобы подобрать мне подходящие очки, папа распечатал мое фото и пошел с ним в оптику»

Тот, кто отвечал за еду на этом корпоративе, просто гений

«Прикрепил этот уровень с пузырьком к дрели, чтобы с легкостью помещать его перпендикулярно поверхности»

Очищать фары не менее важно, чем лобовое стекло

«Мы просто положили монитор на стол и изменили положение камеры в FIFA, чтобы сделать настольный футбол»

«Использую рамку от фото, потому что сломался механизм, поддерживающий крышку ноутбука»

Как сделать так, чтобы ребенок не отвлекался

А на вашем счету есть изобретения, которые столь же просты и гениальны?