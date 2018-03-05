23 человека, чья гениальность перешла границы дозволенного
Чего только люди не придумают, чтобы сделать жизнь более удобной и интересной. Чтобы создать гениальный лайфхак, чаще всего нужна лишь пара подручных средств, а также смекалка, которой у героев нашей статьи предостаточно.
AdMe.ru подобрал для вас творения 23 гениев, которые знают, как упростить себе жизнь.
«Создал свой боулинг-клуб на заднем дворе»
Обычные вилки для охлаждения ноутбука
Положив такое на свой стул, можно не переживать, что кто-то займет твое место
«Для брони стульев.
Просто положите это на свой стул, и ваше место будет ждать вашего возвращения».
«Сделал новую подставку для ножей»
Когда тебе сказали, что вряд ли купят самокат
«Превратил свой старый ботинок в горшок для цветов»
«Использую фен, когда нужно расплавить сыр, а блюдо недостаточно горячее для этого»
«Муж сделал подставку для телефона из... картошки»
«Разбил экран на телефоне. Использую обычную мышку для управления»
Реставрация наушников из подручных средств
Когда у тебя нет подушки для полетов, приходится выкручиваться
«Моя мама использует подгузник, чтобы упаковать стеклянную тару для перевозки»
Как сделать чехол бесплатно
Пылесос недостаточно сильно прочищает ковры? Используйте гирю, и очистка станет намного качественнее
«Попросил у папы беспроводную дрель»
Когда твой арендодатель против собак
«Чтобы подобрать мне подходящие очки, папа распечатал мое фото и пошел с ним в оптику»
Тот, кто отвечал за еду на этом корпоративе, просто гений
«Прикрепил этот уровень с пузырьком к дрели, чтобы с легкостью помещать его перпендикулярно поверхности»
Очищать фары не менее важно, чем лобовое стекло
«Мы просто положили монитор на стол и изменили положение камеры в FIFA, чтобы сделать настольный футбол»
«Использую рамку от фото, потому что сломался механизм, поддерживающий крышку ноутбука»
Как сделать так, чтобы ребенок не отвлекался
А на вашем счету есть изобретения, которые столь же просты и гениальны?
Фото на превью Mikefreakinhart / Imgur