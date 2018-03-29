22 жизненных момента, когда понимаешь, что некоторые будто в дикой природе выросли

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К огромному сожалению, вокруг нас обитает множество людей, которые плевать хотели на правила поведения в приличном обществе. И именно эти люди без зазрения совести позволяют себе просовывать свои ноги между сиденьями в общественном транспорте, разбрасывать попкорн в кинотеатре или злобно подшучивать над коллегами.

AdMe.ru собрал 22 человека, которым стоит хорошенько подумать над своим поведением, иначе самым правильным решением будет их переселение в дикую природу.

Если передумали покупать, так трудно поставить на место?

Дал попользоваться своим любимым карандашом, и вот что мне потом вернули

Кажется, среди нормальных людей нет места тем, кто так паркуется

Этот парень совершенно не думает о других уставших пассажирах

Ненавижу тех, кто так прислоняется к поручню и делает вид, что не замечает мою руку

Этот парень в метро ест фисташки и совсем не парится, куда девать скорлупу

Поиграли — трудно сложить как надо?

Вот почему все вокруг должны знать музыкальные предпочтения этого парня?

На этой планете не должны жить люди, которым сложно сделать один шаг к урне

И которые выбрасывают жвачки куда попало, но только не в урну

Или, хуже того, цепляют жвачку куда-нибудь

И они считают, что это нормально

Похоже, это тренд такой — в транспорте вытянуть ноги вперед

Почему некоторые мужчины так сидят?

Жаль, что многие мужчины так и не научились пользоваться туалетом

Эта девушка бросала скорлупу от фисташек прямо на пол, заявив, что уборщицам все равно платят

Сидевшие тут зрители ничем не лучше предыдущей девушки

Кажется, некоторые забывают, что у них на голове длинные волосы, которые могут доставлять неудобства другим

Эти люди по краям наплевали на комфорт среднего пассажира

Мой сосед по комнате включил свой ноутбук таким образом. Вот как мне к нему нормально относиться?

Такая картина на стоянке гипермаркета — признак лентяя, которому сложно отвезти тележку обратно

Личное пространство? Нет, не слышала