22 животных, которым только предстоит разобраться с обрушившейся на них славой

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Эти домашние животные уже давно покорили сердца миллионов, в том числе и редакции AdMe.ru. И кстати, тут не только котики.

22. Кот Пуаро, или хипстер Гамильтон

21. Медведь Сема уже 24 года живет в большой семье

20. Сонный галаго Пиццатору

И храбрый

19. Енот Пампкин с друзьями Тофи и Орео

18. Денан и его сахарные сумчатые летяги

17. Кинкажу Стелла

16. Свинка Эстер с четвероногим другом

15. Ворона по кличке Пингвин, которая просто обожает проводить время с младшим членом семьи

14. Сладкая парочка ежиков Лионель и Лило

13. Ничего особенного! Просто одна домашняя шиншилла Бубу катает в тележке другую

12. А что вы знаете о моде? Точно меньше, чем этот мопс Дуг

11. Альпака Чии на прогулке

10. Поросенок Гамлет

9. Кролик Эксемпел

8. Харлоу и Ко: Сейдж, Индиана, Риис

7. Обезьянки Диди и Йети

6. Жизнерадостная лиса Джунипер

5. Кошка Венера

4. Кролики Валли и Отис

3. Австралийский попугай Джек

2. Белка Джилл

1. Капибара Джой-Джой

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