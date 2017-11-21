22 животных, которым только предстоит разобраться с обрушившейся на них славой
Эти домашние животные уже давно покорили сердца миллионов, в том числе и редакции AdMe.ru. И кстати, тут не только котики.
22. Кот Пуаро, или хипстер Гамильтон
21. Медведь Сема уже 24 года живет в большой семье
20. Сонный галаго Пиццатору
И храбрый
19. Енот Пампкин с друзьями Тофи и Орео
18. Денан и его сахарные сумчатые летяги
17. Кинкажу Стелла
16. Свинка Эстер с четвероногим другом
15. Ворона по кличке Пингвин, которая просто обожает проводить время с младшим членом семьи
14. Сладкая парочка ежиков Лионель и Лило
13. Ничего особенного! Просто одна домашняя шиншилла Бубу катает в тележке другую
12. А что вы знаете о моде? Точно меньше, чем этот мопс Дуг
11. Альпака Чии на прогулке
10. Поросенок Гамлет
9. Кролик Эксемпел
8. Харлоу и Ко: Сейдж, Индиана, Риис
7. Обезьянки Диди и Йети
6. Жизнерадостная лиса Джунипер
5. Кошка Венера
4. Кролики Валли и Отис
3. Австралийский попугай Джек
2. Белка Джилл
1. Капибара Джой-Джой
Бонус
Когда ты великолепен и не видишь смысла это скрывать
Собаку показали по местным новостям. Она оценила
Фото на превью andreouc3000/imgur