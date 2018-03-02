22 заядлых провокатора, без которых жизнь потеряла бы свои краски

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У каждого из нас есть такой знакомый (а может, это вы сами), который любит провоцировать других на эмоции. Отрицательные или положительные — это уж как получится, главное — внимание. Именно такие штуки мы и собрали в нашем посте.

AdMe.ru собрал для вас самые забавные примеры троллинга. Давайте посмеемся вместе. А в конце, глядя на наш бонус, можно еще и испугаться.

Гуру соблазнения

«Брат подменил рисунок Иисуса фотографией Оби-Вана Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора. 3 месяца никто не замечал подмены»

«Я сказал дочери, что на дисках есть музыка»

Страшный мафиози

«Оставил дочь в супермаркете с декоративным алфавитом»

«Какашки».

«Когда люди просят меня описать себя»

«Бесценная».

А ведь кто-то начал это безобразие

Мужчина живет около аэропорта, и ему так надоели самолеты, что он решил пугать пассажиров надписью про Кливленд, хотя сам живет в Милуоки

«Добро пожаловать в Кливленд».

Бессмысленная спаржевая вода. Интересно, кто это придумал?

Почти идеальное преступление

«Я работаю в молодежном центре. Так я троллил детей»

«Я просто хотел маленьких блинчиков»

Не очень удачный розыгрыш

«Новый портрет моего сына для прихожей»

«Познакомил бабушку с хип-хоп-жанром 2 недели назад, и сегодня...»

«Подвинься, стерва, свали с дороги».

«У моего 6-летнего сына в школе первый бал. Поймал его, когда он дарил розы трем разным девочкам»

«Друг распечатал мой отвратительный портрет и продал его на аукционе за 200 баксов. Кстати, я был на том аукционе»

Эта птичка свила себе гнездышко на «дереве». Интересно, кто кого троллит?

«Дерево».

А где-то рядом снежная баба со скалкой?

Мы то, что мы едим, но не настолько буквально

Провокация удалась

«Бридгтонский ветеринарный госпиталь Стоматологический центр Грузовик vs. Знак Грузовик выиграл»

Бонус: жулик, не воруй

Если вам есть что добавить, делитесь с нами к комментариях.