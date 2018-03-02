22 заядлых провокатора, без которых жизнь потеряла бы свои краски
У каждого из нас есть такой знакомый (а может, это вы сами), который любит провоцировать других на эмоции. Отрицательные или положительные — это уж как получится, главное — внимание. Именно такие штуки мы и собрали в нашем посте.
AdMe.ru собрал для вас самые забавные примеры троллинга. Давайте посмеемся вместе. А в конце, глядя на наш бонус, можно еще и испугаться.
Гуру соблазнения
«Брат подменил рисунок Иисуса фотографией Оби-Вана Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора. 3 месяца никто не замечал подмены»
«Я сказал дочери, что на дисках есть музыка»
Страшный мафиози
«Оставил дочь в супермаркете с декоративным алфавитом»
«Какашки».
«Когда люди просят меня описать себя»
«Бесценная».
А ведь кто-то начал это безобразие
Мужчина живет около аэропорта, и ему так надоели самолеты, что он решил пугать пассажиров надписью про Кливленд, хотя сам живет в Милуоки
«Добро пожаловать в Кливленд».
Бессмысленная спаржевая вода. Интересно, кто это придумал?
Почти идеальное преступление
«Я работаю в молодежном центре. Так я троллил детей»
«Я просто хотел маленьких блинчиков»
Не очень удачный розыгрыш
«Новый портрет моего сына для прихожей»
«Познакомил бабушку с хип-хоп-жанром 2 недели назад, и сегодня...»
«Подвинься, стерва, свали с дороги».
«У моего 6-летнего сына в школе первый бал. Поймал его, когда он дарил розы трем разным девочкам»
«Друг распечатал мой отвратительный портрет и продал его на аукционе за 200 баксов. Кстати, я был на том аукционе»
Эта птичка свила себе гнездышко на «дереве». Интересно, кто кого троллит?
«Дерево».
А где-то рядом снежная баба со скалкой?
Мы то, что мы едим, но не настолько буквально
Провокация удалась
«Бридгтонский ветеринарный госпиталь
Стоматологический центр
Грузовик vs. Знак
Грузовик выиграл»
Бонус: жулик, не воруй
Если вам есть что добавить, делитесь с нами к комментариях.
Фото на превью will_ent / instagram