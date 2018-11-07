22 честных твитта от мужчин, которые осмелились поделиться своими проблемами

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Общество многое требует от женщин: они должны хорошо выглядеть, строить карьеру, воспитывать детей, быть милыми и вообще забыть об усталости. А как насчет мужчин? Не ощущают ли они такое же или даже большее давление со стороны окружающих? Над этим вопросом задумалась английская писательница и журналистка Кейтлин Моран (Caitlin Moran). Недавно она начала интересный диалог в твиттере, в котором и решила узнать мужчин об их проблемах.