22 метких твита от людей, которые поняли самую суть жизни

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У каждого найдется знакомый, который разбирается в жизни чуть больше других: предсказывает время опоздания по одной фразе, знает о сложностях замены пододеяльника или может провести тонкую аналогию между арбузом и интеллектом. Выводы таких людей набирают заслуженные лайки и репосты в соцсетях, а их креатив помогает нам взглянуть на будни под другим углом.

AdMe.ru не смог пройти мимо наблюдений пользователей твиттера, в которых юмор и правда смешаны в идеальной пропорции.

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С кем из героев нашей подборки вы согласны на все 100 %?

Фото на превью klevtsova_jane / twitter

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