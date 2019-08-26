22 метких твита от людей, которые поняли самую суть жизни
У каждого найдется знакомый, который разбирается в жизни чуть больше других: предсказывает время опоздания по одной фразе, знает о сложностях замены пододеяльника или может провести тонкую аналогию между арбузом и интеллектом. Выводы таких людей набирают заслуженные лайки и репосты в соцсетях, а их креатив помогает нам взглянуть на будни под другим углом.
AdMe.ru не смог пройти мимо наблюдений пользователей твиттера, в которых юмор и правда смешаны в идеальной пропорции.
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С кем из героев нашей подборки вы согласны на все 100 %?
Фото на превью klevtsova_jane / twitter