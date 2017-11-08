22 твита о том, что быть женщиной — это искусство

Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя. И в то же время пока у нее не высохли ногти, женщина почти беспомощна. Да, вот такие они: сильные и слабые, последовательные и нелогичные, но при этом самые-самые прекрасные!

Мы предлагаем вашему вниманию 21 твит, в которых спрятаны маленькие инструкции, чтобы лучше понять женщину.

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29 На склад!
7 Комментарии
  • 8 ноября 2017
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