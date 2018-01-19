22 странных снимка, которые введут в ступор даже самых невозмутимых
Порой в интернете появляются настолько необычные фотографии, что запечатленному на них остается только удивляться. Они просто созданы для того, чтобы раз за разом ставить нас в тупик.
Мы в AdMe.ru собрали самые странные фотографии со всего мира для тех, у кого отличная фантазия и чувство юмора.
Когда пытаешься влиться в компанию
«У меня свидание с этим чуваком, он настолько крут, что и не передать»
Да что вы знаете о замерзших ногах?
Интересно, он стал здесь нарочно или нет?
«Я просто вошел и застал своего кота, позирующего перед соседскими курами»
«Свадебное фото брата моего друга... со священником на заднем фоне»
«Он стремился сделать это с тех пор, как был щенком. Сегодня Эдди 11 лет, и он добился своего»
«День 4-й: они все еще не знают, что я не щенок. Продолжаю внедрение»
Сдается жилье. $ 500 в неделю без учета коммунальных расходов. Магазины в шаговой доступности
«Итак, мой кот уснул или сломался»
Тем временем в спортивном зале наступала эпоха Средневековья
Эта собака или чертовски умна, или сломана
Мама года
«Работай быстрее! Шикарный кошачий домик сам себя не построит!»
Когда проводишь праздники с семьей
Чтобы поймать птичку, нужно стать птичкой
Прическа, ты пьяна, иди домой
Очень мокрый пол
Ничто не сможет остановить русский автомобиль
«Абсолютно уверен, что он хочет, чтобы я его погладил»
Мне нужно больше сцепления с дорогой
Где-то наверняка есть мужчина, который просто тонет в любви
Какой кадр удивил вас больше всего? А вы можете поделиться с нами такими необычными фотографиями?
Фото на превью Baldeagle33/imgur, DrunkAzSkunk/imgur