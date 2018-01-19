22 странных снимка, которые введут в ступор даже самых невозмутимых

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Порой в интернете появляются настолько необычные фотографии, что запечатленному на них остается только удивляться. Они просто созданы для того, чтобы раз за разом ставить нас в тупик. Мы в AdMe.ru собрали самые странные фотографии со всего мира для тех, у кого отличная фантазия и чувство юмора.

Когда пытаешься влиться в компанию

«У меня свидание с этим чуваком, он настолько крут, что и не передать»

Да что вы знаете о замерзших ногах?

Интересно, он стал здесь нарочно или нет?

«Я просто вошел и застал своего кота, позирующего перед соседскими курами»

«Свадебное фото брата моего друга... со священником на заднем фоне»

«Он стремился сделать это с тех пор, как был щенком. Сегодня Эдди 11 лет, и он добился своего»

«День 4-й: они все еще не знают, что я не щенок. Продолжаю внедрение»

Сдается жилье. $ 500 в неделю без учета коммунальных расходов. Магазины в шаговой доступности

«Итак, мой кот уснул или сломался»

Тем временем в спортивном зале наступала эпоха Средневековья

Эта собака или чертовски умна, или сломана

Мама года

«Работай быстрее! Шикарный кошачий домик сам себя не построит!»

Когда проводишь праздники с семьей

Чтобы поймать птичку, нужно стать птичкой

Прическа, ты пьяна, иди домой

Очень мокрый пол

Ничто не сможет остановить русский автомобиль

«Абсолютно уверен, что он хочет, чтобы я его погладил»

Мне нужно больше сцепления с дорогой

Где-то наверняка есть мужчина, который просто тонет в любви

Какой кадр удивил вас больше всего? А вы можете поделиться с нами такими необычными фотографиями?