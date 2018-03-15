22 снимка, на которые хочется смотреть бесконечно

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В напряженные дни просто необходимо уметь расслабляться хоть на несколько минут. Можно, например, посмотреть на эти залипательные фото. Почему-то они доставляют людям неизъяснимое наслаждение. А вам?

AdMe.ru предлагает вам ненадолго забыть о делах ради этих снимков. Оторваться от них очень сложно.

1. «Букет» грибов

2. Кругляш кота

3. Дорожный знак в сильный мороз

4. Уточки, которые плывут по замерзшему озеру

5. Деревянная скатерть

6. Выкладка столовых приборов

7. Почерк этого преподавателя

8. Идеальный блинчик

9. Снег на столе

10. Обожженный деревянный брусочек

11. Снежный шарик

12. Яркие булавки

13. То, как разрезают кинетический песок

14. Грязь на этом колесе

15. Две капли краски

16. То, как разбивается этот «забор» изо льда

17. Грязь на этой машине

18. То, как разрезают эту «радугу»

19. Искусство на печеньках

20. Текстура лавы

21. Этот торт

22. А вам тоже хочется так сделать?

Какое изображение доставило вам наибольшее удовольствие?