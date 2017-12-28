22 снимка, которые просто пропитаны предусмотрительностью

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Некоторым людям от природы достался особый дар — предусмотрительность. Они могут на всякий случай сломать велосипед, чтобы его никто не украл, или повесить замок на шкафчик с огнетушителем. Самое прекрасное, что фантазия у них никогда не заканчивается, а у AdMe.ru никогда не закончатся их фотографии.

Система «Антиугон XXI век»

Искусство упаковки

Безопасность превыше всего

«Дорогу велосипедистам!»

Надежный предохранитель

Главное, сделать все по инструкции

Ну все, теперь можно не волноваться

Это сооружение можно отпереть, открыв один замок, не важно какой

Полицейский забыл замок для велосипеда, пришлось импровизировать

В некоторых туалетах сразу чувствуешь заботу

И это не предел!

Этот медведь все сделал с точностью до наоборот

Вот почему женщины живут дольше мужчин

Хозяин дома с Airbnb сказал, чтобы я обязательно закрывал ворота на замок

Самый актуальный дорожный знак года

Очень убедительно!

На случай зомби-апокалипсиса

Туалетная бумага в безопасности, сэр!

Рядом с этим гаражом закреплен полароид вместо камеры наблюдения

Стопроцентная защита

Парень приготовился к урагану, но почему-то поставил машину рядом с гаражом

Теперь за песок можно не переживать

А среди ваших знакомых есть такие предусмотрительные люди? Делитесь своими историями в комментариях!