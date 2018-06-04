22 случая, когда троллинг оказался так хорош, что даже слегка вышел за рамки

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Хорошее чувство юмора — залог привлекательности человека в глазах других. Но некоторые любят пошутить так, что вгоняют окружающих в ступор. Если вы из числа тех, кто любит юморок поострее, наша подборка специально для вас. Как бы там ни было, согласитесь, это чертовски забавно и остроумно.

AdMe.ru собрал примеры отменного троллинга от тех, кто знает в этом толк.

1. Памятник потерянному бумажнику в Ярославле — с металлическим штырем, забитым в землю, который не позволяет поднять бумажник

2. Не удержались от шутки

3. Теперь точно всем угодили

«Новинка! Мороженое без сахара, яиц, лактозы, калорий, веганское».

4. Трудовые будни и человеческий мозг

5. Кажется, в стремлении потроллить юрфак автор зашел слишком далеко. Потому что как же он теперь назовет свою следующую книгу?

6. Нужно успеть вернуть его к выходным

«Пропал. Имя: ***. В последний раз его видели: под каблуком у его девушки. Другая информация: может быть с поводком, который надела на него подружка. Главный подозреваемый: его девушка. Вознаграждение: $ 1,50 и пакет чипсов. Его друзья очень беспокоятся и хотят, чтобы он вернулся».

7. «Пришло письмо из военкомата. Я, конечно, не служил, но все равно обидно»

8. От «Листка» 1866 года до наших дней. Произведение искусства под названием «Обои»

9. Во время марафона

10. В отделе детективных романов книжного магазина

11. Определитесь наконец

12. А так хотелось

13. «Развлекаюсь тем, что наливаю в стаканы „Старбакса“ цветные изотоники и говорю всем, что это напиток из секретного меню — „фраппаджаппаджуза“»

14. С первого взгляда довольно жутко

15. «Я установил мои часы и очки на выставке абстракционизма»

16. Если каждый станет особенным, тогда никто на самом деле не будет им являться

«Эшли, многие люди выпускались до тебя, и многие выпустятся позже. Молодец. Но что делает тебя особенной, так это то, что ты получаешь от меня $ 40, а они нет».

17. «Расстался с девушкой. Отправил ей посылку на день рождения»

«Конечно же, внутри не пчелы. Энергично потрясти, прежде чем открыть».

18. Продажи, конечно, упадут, зато хоть душу отвели

19. Этот мужчина живет около аэропорта. Написал на крыше «Добро пожаловать в Кливленд!», чтобы пугать пассажиров самолетов. Живет он в Милуоки

20. «Мне интересно, играет ли его любимая музыка?»

«Кондиционер включен, и у него есть вода. Пожалуйста, не разбивайте окно».

21. Пилот с отменным чувством юмора

22. Жильцы одного из домов Минска установили памятник совести коммунальных служб. Впрочем, его очень быстро демонтировали

А у вас есть знакомые, которые любят такие шутки?