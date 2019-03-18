22 случая, когда телевидение поразило даже опытных зрителей

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Телевидение всегда готово преподнести нам сюрпризы как на экране, так и за кулисами. Только в этом мире вы можете увидеть «студийную» съемку на крыше небоскреба, живого человека в качестве подставки для оператора или репортера в свадебном платье.

AdMe.ru решил взглянуть, что творится в эфире и за кадром новостных передач, сериалов и развлекательных программ.

Зеленый фон — для слабаков

Когда наконец-то добрался до пиццы, а тебе говорят, что ты в эфире

Журналисты снимают одну-единственную перевернутую во время митинга мусорку

«Ну как, у меня достаточно экранов?»

Когда корреспондент делал сюжет о приюте для животных, одна из собак обняла его и не хотела отпускать, так что он забрал ее домой

Съемка с верхнего ракурса требует жертв

Продакшен на коленке

Вопрос на миллион

Вы бы хоть уточняли, что это роль

Ничто не способно помешать ему продолжить репортаж

Повезло, что брала интервью у футболиста

В пятницу чуть-чуть похолодает

На шведском телевидении случайно перепутали субтитры, и в эфир политических дебатов пошел текст с детского канала

«Я построю лучший песочный замок в Галактике!»

Турецкое телевидение разоблачило Google Chrome

Достаточно встать на колени, чтобы добавить драмы в последствия ливня

Шведское телевидение защищает личность чайки

Так вот что значит «такой ветер, что голову оторвет»

Когда собиралась выйти замуж, а вышла в эфир из-за землетрясения

У кого только ни приходится брать интервью

«Замужем за 500-летним призраком пирата»

Как измерить силу ветра с помощью мусорного бака

«Мусорный бак как измеритель силы ветра: Открылась крышка / Опрокинулся / В соседском саду / В конце улицы / Я потерял свой мусорный бак».

Любую информацию можно подать как сенсацию

«Дождь вызывает мокрые улицы»

После того как Леди Гага встретилась с далай-ламой, ее запретили показывать по китайскому телевидению. Поэтому на трансляции церемонии «Оскар» в Китае певица выглядела вот так

А вам удавалось заснять какой-нибудь курьез на экране?