22 случая, когда телевидение поразило даже опытных зрителей
Телевидение всегда готово преподнести нам сюрпризы как на экране, так и за кулисами. Только в этом мире вы можете увидеть «студийную» съемку на крыше небоскреба, живого человека в качестве подставки для оператора или репортера в свадебном платье.
AdMe.ru решил взглянуть, что творится в эфире и за кадром новостных передач, сериалов и развлекательных программ.
Зеленый фон — для слабаков
Когда наконец-то добрался до пиццы, а тебе говорят, что ты в эфире
Журналисты снимают одну-единственную перевернутую во время митинга мусорку
«Ну как, у меня достаточно экранов?»
Когда корреспондент делал сюжет о приюте для животных, одна из собак обняла его и не хотела отпускать, так что он забрал ее домой
Съемка с верхнего ракурса требует жертв
Продакшен на коленке
Вопрос на миллион
Вы бы хоть уточняли, что это роль
Ничто не способно помешать ему продолжить репортаж
Повезло, что брала интервью у футболиста
В пятницу чуть-чуть похолодает
На шведском телевидении случайно перепутали субтитры, и в эфир политических дебатов пошел текст с детского канала
«Я построю лучший песочный замок в Галактике!»
Турецкое телевидение разоблачило Google Chrome
Достаточно встать на колени, чтобы добавить драмы в последствия ливня
Шведское телевидение защищает личность чайки
Так вот что значит «такой ветер, что голову оторвет»
Когда собиралась выйти замуж, а вышла в эфир из-за землетрясения
У кого только ни приходится брать интервью
«Замужем за 500-летним призраком пирата»
Как измерить силу ветра с помощью мусорного бака
«Мусорный бак как измеритель силы ветра: Открылась крышка / Опрокинулся / В соседском саду / В конце улицы / Я потерял свой мусорный бак».
Любую информацию можно подать как сенсацию
«Дождь вызывает мокрые улицы»
После того как Леди Гага встретилась с далай-ламой, ее запретили показывать по китайскому телевидению. Поэтому на трансляции церемонии «Оскар» в Китае певица выглядела вот так
А вам удавалось заснять какой-нибудь курьез на экране?
Фото на превью Ubis / Pikabu