Люди заглянули внутрь обыкновенных вещей и крайне удивились тому, что там нашли

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Предметы, которыми мы пользуемся ежедневно, до того привычны, что мы не ожидаем от них никакого подвоха. Но самые любопытные из нас иногда изучают вещи изнутри и находят немало интересного. Мы в AdMe.ru удивились такому количеству необычного в обыденных вещах и делимся с вами самыми поразительными находками.

1. «Пес порвал свою игрушку, и я обнаружил внутри такую же, но грустную»

2. Когда производитель подошел к делу буквально: браслет-линейка действительно сделан из... линейки

3. «Разбил вчера шар, играя в бочче. Внутри оказалось несколько бильярдных шаров»

4. Смена пола

5. Внутри этого бюстгальтера спрятана любовь и поддержка

6. «Внутри виноградинки нашел еще одну»

7. Спрей для обуви — всего-навсего женский дезодорант

8. Шарик для гольфа внутри выглядит любопытно

9. «Уронил и разбил садовую лягушку — и обнаружил в ней... двух снеговиков»

10. Банка пива внутри банки пива

11. Начинка в этом KitKat расположена «не в том направлении»

12. Линейка, спрятанная внутри ноутбука

13. «Спилив мертвое дерево, мы обнаружили в нем другое»

14. «Внутренности» 9-вольтовой батарейки: 6 пальчиковых батареек

15. Эта странная штука всего лишь разрезанный шар для боулинга

16. В ручке этой отвертки была еще одна, поменьше

17. «Оказывается, у плюшевого монстра внутри было сердце, а моя собака его „убила“»

18. Стол сделан из картона

19. Под бильярдным шаром скрывается еще один

20. Бельевая веревка сделана из... подгузников с Микки Маусом

21. Мерчандайзеры оказались умнее

22. Не заморачивались: чехол для айпада сделан из упаковок от зубной пасты

А что интересного находили вы внутри обычных предметов? Расскажите нам.