Люди заглянули внутрь обыкновенных вещей и крайне удивились тому, что там нашли
Предметы, которыми мы пользуемся ежедневно, до того привычны, что мы не ожидаем от них никакого подвоха. Но самые любопытные из нас иногда изучают вещи изнутри и находят немало интересного.
Мы в AdMe.ru удивились такому количеству необычного в обыденных вещах и делимся с вами самыми поразительными находками.
1. «Пес порвал свою игрушку, и я обнаружил внутри такую же, но грустную»
2. Когда производитель подошел к делу буквально: браслет-линейка действительно сделан из... линейки
3. «Разбил вчера шар, играя в бочче. Внутри оказалось несколько бильярдных шаров»
4. Смена пола
5. Внутри этого бюстгальтера спрятана любовь и поддержка
6. «Внутри виноградинки нашел еще одну»
7. Спрей для обуви — всего-навсего женский дезодорант
8. Шарик для гольфа внутри выглядит любопытно
9. «Уронил и разбил садовую лягушку — и обнаружил в ней... двух снеговиков»
10. Банка пива внутри банки пива
11. Начинка в этом KitKat расположена «не в том направлении»
12. Линейка, спрятанная внутри ноутбука
13. «Спилив мертвое дерево, мы обнаружили в нем другое»
14. «Внутренности» 9-вольтовой батарейки: 6 пальчиковых батареек
15. Эта странная штука всего лишь разрезанный шар для боулинга
16. В ручке этой отвертки была еще одна, поменьше
17. «Оказывается, у плюшевого монстра внутри было сердце, а моя собака его „убила“»
18. Стол сделан из картона
19. Под бильярдным шаром скрывается еще один
20. Бельевая веревка сделана из... подгузников с Микки Маусом
21. Мерчандайзеры оказались умнее
22. Не заморачивались: чехол для айпада сделан из упаковок от зубной пасты
А что интересного находили вы внутри обычных предметов? Расскажите нам.
Фото на превью jpellizzi/reddit