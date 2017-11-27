Если эти 22 истории происходили и с вами, значит, с планетой все в порядке
У всех нас есть такие истории, которые могут объединить совершенно незнакомых людей с разных уголков планеты. Как правило, это повседневные ситуации, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни.
Редакция AdMe.ru сделала для вас подборку удивительных сюжетов, с которыми точно сталкивался каждый из нас.
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А вы из тех психов, у кого есть диалог с самим собой в социальных сетях, где вы кидаете фотки, песни и ссылки, которые не хотите потерять?
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Мне кажется, что у фильмов вместо ограничений возраста должна быть степень неловкости при просмотре с родителями.
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Пришла к врачу. Стою в очереди: нос пробило, горло прошло, кашель утих. Пришла домой: сопли в 3 ручья, кашель подобен предсмертному, горло болит адски. И как это работает?
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Парень лезет к тебе под майку, а у тебя колготки до самого лифчика натянуты. Люблю зиму.
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Бесит, когда идешь в носках и наступаешь на воду, разлитую по полу.
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Наверное, у многих есть такой типа друг в социальных сетях, который, например, родственник или хороший знакомый семьи. Ты с ним не общаешься, но из друзей тоже удалить не можешь, так как думаешь, что он обидится. Вот и висит в списке просто так, в самом низу где-то.
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Холодильник полный. Есть нечего.
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Нет ничего больнее, чем обжечь локоть или коленку трением об ковер. Ну или порезаться листом бумаги.
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Максимально неловко, когда именинник написал или позвонил тебе, а ты его еще не поздравил.
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В моем кошельке лежит все: визитки, карточки, бумажки, чеки и даже иконки. Все, кроме денег.
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А у вас тоже есть треки в плейлисте из категории «на всякий случай», которые вы каждый раз пролистываете, но и удалить не можете?
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Самый крепкий материал в мире — это нитка, которая соединяет два новых носка.
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А у вас тоже, когда достаешь вещи из стиральной машины, что-то обязательно выпадет на пол?
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Я помню, что в детстве мне на день рождения родители часто дарили вещи: то пальто, то свитер или сапоги. Я очень расстраивалась и обижалась на них. Думала, ведь это же не настоящий подарок, а ерунда какая-то. Сейчас я так не считаю.
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В детстве всегда пыталась медленно закрыть холодильник, чтобы увидеть, как потухнет свет.
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Не понимаю, как девушки умудряются выглядеть сексуально зимой. Я даже в самой модной парке или пальто выгляжу как снеговик.
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Ненавижу делать что-либо, когда кто-то находится рядом и пристально смотрит на то, как я это делаю. Как правило, я из аккуратного человека превращаюсь в ужасного рукожопа, который умудрится поставить себе фингал под глазом книгой.