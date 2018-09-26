22 реальных кадра без монтажа, которые отключат ваш мозг минимум на пять минут

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы привыкли верить своим глазам? А что, если мороженое с шоколадной крошкой вдруг зашевелится и превратится в змею? Или простая девушка возьмет и пойдет по воде? Нет, это не розыгрыш или фантазия, а самая что ни на есть реальность из нашей фотоподборки.

AdMe.ru собрал для вас 19 фото и 4 гифки, на которых запечатлена привлекающая внимание магия момента.

Это не рисунок, а кафе в Южной Корее

«Моя кошка бросает вызов гравитации»

Фантастическая скульптура в Канаде

Сын друга нарисовал это одним черным маркером

Настоящее облако мысли

Магия, не меньше

Мороженое или печенье со сливками? Ан нет!

Пожалуй, так выглядит просветление

«Такой гриб вырос у меня перед домом»

Здесь есть Артур? Срочно нужен Артур!

Как единый организм

Как такое вообще возможно?

Высохшая грязь на набережной после потопа

Что это за волшебство?

Дорожная петля в пустыне в ОАЭ

Обои поклеить — и будет дом

«Мы напечатали трижды на одном листе бумаги и, похоже, изобрели свою азбуку»

«Крошечный арбуз из моего сада»

Вы тоже это видите?

«Мои друзья выглядят гигантами на этом фоне»

Тень похожа на задумчивого мужчину

Сказочный закат в Техасе