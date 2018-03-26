22 раза, когда люди хотели сделать панорамное фото, а открыли врата ада

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Трехглавые люди, парящие в воздухе части тела, животные с аномальными способностями. Нет, это не анонс психоделического хоррора. Это всего лишь результат попыток сделать крутое фото с помощью опции «Панорама».

AdMe.ru собрал 22 панорамных фото, на которых что-то пошло не так, но в этом и заключается их прелесть.

22. Те, кто говорят, что одна голова хорошо, а две лучше, просто не пробовали три

21. Когда настойчивость — твое второе имя

20. Мы убегаем, но мужественно

19. Кажется, кто-то вчера перебрал

18. Фильм «Сплит». Часть 2

17. Когда хотела подурачиться и мироздание тебе этого не простило

16. Вот что может случиться, если слишком много времени проводить на солнце

15. Когда сказала, что не будешь повторять второй раз, но пришлось

14. Неистовое ликование фанатов

13. Срыв покровов

12. «Сфоткай, типа я модель»

11. Сальто-мортале

10. И второй дубль

9. Так выглядит кот, который на самом деле хоббит

8. В этом фото прекрасно почти все

7. Кажется, мы знаем, с кем вчера перебрал тот парень в голубой куртке

6. Во всех ты, душенька, нарядах хороша

5. «У меня только один ребенок»

4. Всю жизнь мечтал о такой суперспособности

3. «Эта диета действует на меня немного странно»

2. Дитя тьмы

1. Альтер эго

Многие кадры из этой подборки — отличный тест на крепость вашего духа, но сильнее всего нас взбодрило фото № 15. А вас?