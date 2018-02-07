22 примера наглости производителей, которым надо дать по рукам
Временами то, что нам предлагают производители, вызывает сплошное негодование: красивая упаковка не соответствует содержимому, а цена — качеству, товар не выполняет свою функцию. Мы наткнулись на несколько свежих примеров подобного произвола.
AdMe.ru собрал 22 доказательства того, какими некачественными бывают товары, чтобы вы были более осмотрительными и не тратили свои нервы и деньги на ерунду.
1. Заплатил за 5 хот-догов
2. Когда тебе продали квас по цене смузи с кусочками фруктов
3. «Такого я не ожидал»
4. Сходство, несомненно, есть. Мука присутствует в обоих вариантах
5. Пользователь «убрал» всю рекламу из журнала: 39 из 74 листов
6. Положили ровно 1 шоколадную каплю — видимо, чтоб не слиплось
7. Количество самородков в этой детской игре отбивает желание когда-либо купить ее снова
8. Пустота в донышке «Нутеллы» вызывает сомнения: за что мы платим?
9. Когда покупал огромное полотенце, а приехал пледик для котенка
10. Кажется, производители о чем-то забыли
11. — У нас нет формочки для Санты.
— Тащи оттиск обезьяны!
12. Сосиски для завтрака вызывают слишком много вопросов
13. Как вы думаете, какую роль выполняет сережка-гвоздик?
14. Когда хочется дать по рукам и дизайнеру упаковки, и производителю
15. Радует то, что фета здесь точно есть, но шпинат и бекон нужно искать
16. Спасибо, что толщина хоть не 1 мм
17. Доставка на дом: ожидание и реальность
18. Главное — товарный вид, ведь внутрь никто и не заглянет
19. Выражение лица Грю бесценно
20. Где же обещанная начинка?
21. Интересно, производитель действительно верит, что покупатель вернется?
22. Есть желающие заплатить за такое «сходство»?
Бонус: когда все настолько идеально, что можно прослезиться
Какая покупка в вашей жизни вызвала наибольшую досаду? Поделитесь!
Фото на превью holmesgeorgia / Twitter, holmesgeorgia / Twitter