22 примера наглости производителей, которым надо дать по рукам

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Временами то, что нам предлагают производители, вызывает сплошное негодование: красивая упаковка не соответствует содержимому, а цена — качеству, товар не выполняет свою функцию. Мы наткнулись на несколько свежих примеров подобного произвола.

AdMe.ru собрал 22 доказательства того, какими некачественными бывают товары, чтобы вы были более осмотрительными и не тратили свои нервы и деньги на ерунду.

1. Заплатил за 5 хот-догов

2. Когда тебе продали квас по цене смузи с кусочками фруктов

3. «Такого я не ожидал»

4. Сходство, несомненно, есть. Мука присутствует в обоих вариантах

5. Пользователь «убрал» всю рекламу из журнала: 39 из 74 листов

6. Положили ровно 1 шоколадную каплю — видимо, чтоб не слиплось

7. Количество самородков в этой детской игре отбивает желание когда-либо купить ее снова

8. Пустота в донышке «Нутеллы» вызывает сомнения: за что мы платим?

9. Когда покупал огромное полотенце, а приехал пледик для котенка

10. Кажется, производители о чем-то забыли

11. — У нас нет формочки для Санты. — Тащи оттиск обезьяны!

12. Сосиски для завтрака вызывают слишком много вопросов

13. Как вы думаете, какую роль выполняет сережка-гвоздик?

14. Когда хочется дать по рукам и дизайнеру упаковки, и производителю

15. Радует то, что фета здесь точно есть, но шпинат и бекон нужно искать

16. Спасибо, что толщина хоть не 1 мм

17. Доставка на дом: ожидание и реальность

18. Главное — товарный вид, ведь внутрь никто и не заглянет

19. Выражение лица Грю бесценно

20. Где же обещанная начинка?

21. Интересно, производитель действительно верит, что покупатель вернется?

22. Есть желающие заплатить за такое «сходство»?

Бонус: когда все настолько идеально, что можно прослезиться