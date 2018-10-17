22 послания, которые невозможно проигнорировать

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Иногда встречаются такие объявления, вывески и надписи, которые, словно крутой роман, затягивают с первой буквы. Хочется вникнуть в сюжет и окунуться в самую гущу происходящего. Смешные и нелепые, ироничные и трогательные, о наболевшем и накипевшем — увидев любое из них, так и тянет пожать руку автору и попросить автограф.

AdMe.ru отыскал 22 послания, пройти мимо которых, не сделав фото на память, было ну просто невозможно.

1. Нет шансов не войти

2. Начинающий водитель

3. Обочечники бывают разные

4. М — маркетинг

5. Никогда не ставьте девушке ультиматум: она всегда найдет способ сказать «нет»

«Кэти, ты знаешь, что я влюблен в тебя. Пойдешь со мной на выпускной? Обведи свой ответ: „да“; „определенно да“».

6. Кто-то проявил заботу о котенке, но из-за дождя получилось кривовато

7. Тем, кто говорит: «Да я сам бы сделал, но паяльника нет»

8. Кто считал себя интересным фруктом, будет разочарован

9. «Проверю почту позже. Лет через 16»

«Айфон заблокирован, попробуйте снова через 8 399 150 минут».

10. «Ходила за подарком ребенку в детский гипермаркет, а там...»

11. Крик души

12. Мир будет спасен

13. Даже офицер не удержался и сделал фото на память

«Дайте угадаю... Права и свидетельство о регистрации».

14. Покупая вещь с иностранной надписью, лучше перевести ее заранее

15. Безопаснее будет забыть об этой тревожной кнопке навсегда

16. Это именно то, что нужно!

17. Борьба гуманитария с технарями

18. Когда важное действительно важно

19. Привет от горничных в гостинице

«Ну разве ты не любопытный маленький котенок? Да, здесь мы тоже убираем».

20. В — вежливость

21. Думаем, не стоит разбивать стекло и спасать котейку

«Помогите! Я не ел уже 15 минут!!!»

Бонус: почерк китайского врача. И не надо больше наших ругать

А какое послание из нашей подборки вызвало у вас яркие эмоции?