Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Туристическая группа потеряла вожатого — и понеслось» — как думаете, что за произведение зашифровано в этом предложении? Даем подсказку: в деле замешаны хоббиты, драконы и драгоценности с магическими свойствами. Вот что бывает, когда краткость встречается с фантазией. И это лишь один из примеров пересказа известной книги от пользователей социальной сети LiveLib.