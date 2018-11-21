22 популярные книги в пересказе людей, чей конек — краткость и чувство юмора

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«Туристическая группа потеряла вожатого — и понеслось» — как думаете, что за произведение зашифровано в этом предложении? Даем подсказку: в деле замешаны хоббиты, драконы и драгоценности с магическими свойствами. Вот что бывает, когда краткость встречается с фантазией. И это лишь один из примеров пересказа известной книги от пользователей социальной сети LiveLib.

AdMe.ru делится с вами самыми смешными пересказами популярных книг. Готовы поспорить, с такой стороны вы еще на них не смотрели.

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Жена путешественника во времени

Одри Ниффенеггер

Жена путешественника во времени

Роман о том, кто никогда не придет к теще на блины вовремя.

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Сага о Форсайтах

Джон Голсуорси

Сага о Форсайтах

Все любят Ирэн.

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Я ее любил. Я его любила

Анна Гавальда

Я ее любил. Я его любила

См. название.

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20.

Исчезнувшая

Гиллиан Флинн

Исчезнувшая

Муж и жена — одна сатана.

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22.

А как бы вы пересказали сюжет любимой книги в паре предложений? Поделитесь своими вариантами в комментариях!

Фото на превью extranjero / LiveLib

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