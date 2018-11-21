22 популярные книги в пересказе людей, чей конек — краткость и чувство юмора
«Туристическая группа потеряла вожатого — и понеслось» — как думаете, что за произведение зашифровано в этом предложении? Даем подсказку: в деле замешаны хоббиты, драконы и драгоценности с магическими свойствами. Вот что бывает, когда краткость встречается с фантазией. И это лишь один из примеров пересказа известной книги от пользователей социальной сети LiveLib.
AdMe.ru делится с вами самыми смешными пересказами популярных книг. Готовы поспорить, с такой стороны вы еще на них не смотрели.
1.
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Антон Чехов
Вишневый сад— Вы слышали, имение с садом продадут! — Да что вы говорите, имение с садом продают? — Ах, жаль, имение с садом продали.
2.
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Джоан Роулинг
Гарри Поттер и узник АзкабанаУченик элитной школы обнаруживает свое родство с маньяком-убийцей и помогает ему бежать от правосудия.
3.
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Николай Гоголь
ВийНеудавшаяся попытка молодого амбициозного выпускника духовной семинарии стать экзорцистом. Читать на ночь.
4.
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Одри Ниффенеггер
Жена путешественника во времениРоман о том, кто никогда не придет к теще на блины вовремя.
5.
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Михаил Булгаков
Мастер и МаргаритаДьявол приезжает в Москву, и у всех все становится отлично (или почти у всех).
6.
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Джон Голсуорси
Сага о ФорсайтахВсе любят Ирэн.
7.
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Этель Лилиан Войнич
ОводО вреде целибата и революционной деятельности.
8.
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Джордж Оруэлл
Скотный дворВсе животные равны. А может, и не все... А может, и не равны...
9.
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Пауло Коэльо
АдюльтерЯ изменила мужу. И это плохо. Хотя все же хорошо.
10.
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Гомер
ОдиссеяВозвращается как-то муж из длительной командировки...
11.
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Агата Кристи
Десять негритятСправедливость восторжествовала. Все умерли. Ни один негритенок не пострадал.
12.
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Франсуаза Саган
Здравствуй, грустьКак я провела лето: купалась, загорала, каталась на яхте, убила папину невесту.
13.
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Александр Грибоедов
Горе от умаНет проку тем скакать по заграницам, кто на подруге детства так хотел жениться.
14.
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Анна Гавальда
Я ее любил. Я его любилаСм. название.
15.
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Ганс Христиан Андерсен
РусалочкаГлавная героиня идет на болезненную операцию, чтобы добиться внимания молодого человека. Однако даже пластическая хирургия не принесла ей счастья в любви.
16.
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Гюстав Флобер
Госпожа БовариДержите ваших жен подальше от романтических произведений и аптекарских лавок.
17.
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Иван Тургенев
МумуСобаки с камнем на шее не плавают — даже по-собачьи.
18.
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Александр Пушкин
Евгений ОнегинРассказ в стихах о том, стоит ли женщине делать первый шаг, если ей понравился мужчина.
19.
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Джоан Роулинг
Гарри Поттер и философский каменьДавайте доверим 11-летнему мальчику уничтожить артефакт, который может возродить сильнейшего злого волшебника? А давайте! Чудесная идея!
20.
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Гиллиан Флинн
ИсчезнувшаяМуж и жена — одна сатана.
21.
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Данте Алигьери
Божественная комедияСамый подробный путеводитель по тому свету. Книга, с помощью которой каждый легко найдет свое место в жизни. Правда, загробной.
22.
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Астрид Линдгрен
Малыш и Карлсон, который живет на крышеКнига о малыше, который, потеряв надежду стать хозяином щенка, находит успокоение в регулярных встречах с мужчиной.
А как бы вы пересказали сюжет любимой книги в паре предложений? Поделитесь своими вариантами в комментариях!
Фото на превью extranjero / LiveLib