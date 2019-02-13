22 отзыва, которые состоят на 50 % из честности и на 50 % из сарказма

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Когда нужно купить фен, мы читаем отзывы, приобрести часы — опять читаем отзывы, наушники — делаем то же самое. Но порой комментарии пользователей к товарам бывают такими неожиданными, что забываешь о поиске нужной вещицы и углубляешься в эти короткие истории от первого лица. Чего только стоит случай с котом, который сбежал, пока заказ для него добрался до адресата, или гневный отзыв о том, что кассир в магазине не дала свой номер телефона.