22 новогодние вещи, с которыми мы только рады попрощаться

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Новый год и Рождество — праздники волшебства, домашнего уюта, гирлянд, тонн мандарин и, конечно же, совершенно особой атмосферы. Несомненно, каждый из нас ждет наступления этого удивительного времени, чтобы начать свою жизнь с чистого листа. Мы ждем чего-то нового, необыкновенного, переворачивая календарь, но почему-то каждый год сталкиваемся с одними и теми же вещами. AdMe.ru создал подборку фотографий от интернет-пользователей, которые однозначно весело встретили 2018 год и теперь делятся своим опытом с нами. А как вы пережили новогодние гуляния?

Итак, мы все же пережили эту предновогоднюю суету и сами новогодние праздники

Мы стойко сражались с возникающими на нашем пути препятствиями

С достоинством прошли испытание миллионом салатов

И конечно, после тонн съеденных вкусностей каждый из нас уже дал себе обещание посещать в новом году спортзал

Дед Мороз уже сделал свои подарки

Некоторые из них действительно удивляли своей уникальностью

И уже пришло время снимать игрушки с главного новогоднего атрибута

А дилемма, когда же выбрасывать елку, как всегда остается актуальной

Безудержное праздничное веселье почти закончилось

Но многие все еще находятся в предвкушении самой главной зимней забавы, которую так и не удалось воплотить в жизнь из-за отсутствия снега

Тщетные попытки восстановить режим дня по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге проблем 2018 года

Конечно, есть проблемы и пострашнее, чем сбитый режим...

Но хорошо, что не такие, как у этого парня

Поэтому наша редакция желает вам избавиться от всех проблем прошлого

Правильно расставлять жизненные приоритеты

Встречать на своем пути только особенных людей

И никогда больше не волноваться по поводу денежных вопросов

Пусть каждый день наступившего года будет праздником

И пусть больше ничто не останавливает вас на пути к собственному счастью

А крепкое здоровье, конечно же, станет для этого основой

Преодолевайте все преграды, мешающие двигаться вперед

И этот 2018 год станет самым счастливым

Наконец-то это все закончилось!