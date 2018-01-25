22 новогодние вещи, с которыми мы только рады попрощаться
Новый год и Рождество — праздники волшебства, домашнего уюта, гирлянд, тонн мандарин и, конечно же, совершенно особой атмосферы. Несомненно, каждый из нас ждет наступления этого удивительного времени, чтобы начать свою жизнь с чистого листа. Мы ждем чего-то нового, необыкновенного, переворачивая календарь, но почему-то каждый год сталкиваемся с одними и теми же вещами.
AdMe.ru создал подборку фотографий от интернет-пользователей, которые однозначно весело встретили 2018 год и теперь делятся своим опытом с нами. А как вы пережили новогодние гуляния?
Итак, мы все же пережили эту предновогоднюю суету и сами новогодние праздники
Мы стойко сражались с возникающими на нашем пути препятствиями
С достоинством прошли испытание миллионом салатов
И конечно, после тонн съеденных вкусностей каждый из нас уже дал себе обещание посещать в новом году спортзал
Дед Мороз уже сделал свои подарки
Некоторые из них действительно удивляли своей уникальностью
И уже пришло время снимать игрушки с главного новогоднего атрибута
А дилемма, когда же выбрасывать елку, как всегда остается актуальной
Безудержное праздничное веселье почти закончилось
Но многие все еще находятся в предвкушении самой главной зимней забавы, которую так и не удалось воплотить в жизнь из-за отсутствия снега
Тщетные попытки восстановить режим дня по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге проблем 2018 года
Конечно, есть проблемы и пострашнее, чем сбитый режим...
Но хорошо, что не такие, как у этого парня
Поэтому наша редакция желает вам избавиться от всех проблем прошлого
Правильно расставлять жизненные приоритеты
Встречать на своем пути только особенных людей
И никогда больше не волноваться по поводу денежных вопросов
Пусть каждый день наступившего года будет праздником
И пусть больше ничто не останавливает вас на пути к собственному счастью
А крепкое здоровье, конечно же, станет для этого основой
Преодолевайте все преграды, мешающие двигаться вперед
И этот 2018 год станет самым счастливым
Наконец-то это все закончилось!
Фото на превью ghul/pikabu