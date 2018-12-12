22 человека, которых жаль до слез (От смеха, конечно)

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У всех случаются неудачи и расстройства. Но есть люди, которые способны пошутить над собой и не пасть духом, даже когда теряют вещи, попадают в аварию или получают по лицу струей из пожарного шланга.

Мы в AdMe.ru восхищаемся позитивом и жизнелюбием людей, которых не расстраивают провалы, и надеемся, что 22 кадра из нашей фотоподборки вдохновят вас к любой ситуации тоже подходить с юмором.

Отличное начало дня

«Я сделал брелок с нашей совместной фотографией, но только потом заметил задний план»

Чеснок оказался сильнее

«Я потратил более 4 часов, чтобы наконец увидеть вживую Большой каньон. Вид был потрясающий»

«Мой сосед как-то сумел сломать наш унитаз»

«Брат потерял шапку с оленями. Я нашел, спросил, где тут олени? Он сказал, что за елками»

Это был его последний рабочий день

«Смотрите, мою машину в прямом смысле „поцеловали“»

«Я целую неделю старался сделать уникальный домик для своих кошек, чтобы одна из них его тут же сломала»

Потерялся пес? Не беда, вернется

«Пропала очень умная собака. Макс, если ты это читаешь, то позвони домой, пожалуйста».

Как достать телефон, если окно не открывается?

«Что я сделал не так?»

Зато платье простирнула

«Я хотел соединить фото собаки и кролика, но в итоге у меня получился огромный кролик»

«Каждый раз в 5 утра солнце пытается меня убить»

«Потом сосед понял, почему так тяжело шло»

Дети на экскурсии у пожарных

«Вернулся домой и обнаружил разбитое вдребезги зеркало в ванной»

Приехал помыть машину

«Мы с женой поехали в Лос-Анджелес за хорошими впечатлениями»

«Муж был уверен, что все поместится в машине»

Хороший мальчик принес мяч

А как вы относитесь к своим неудачам? Расстраиваетесь или тоже можете поделиться с нами забавной историей своего провала?