22 ляпа переводчиков, увидев которые вы полезете в словарь (После того, как просмеетесь)

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Глазом не успеешь моргнуть, а в твоем городе уже открыт офис отдаленной китайской компании, а в ресторанах — меню на трех языках. Правда, чтобы пустить пыль в глаза, да и просто вывести сервис на новый уровень, организации нередко слишком торопятся и пренебрегают услугами профессиональных переводчиков. А машины пока не настолько умны. Отсюда множество презабавных ошибок, которые преследуют нас в переводных названиях.

AdMe.ru нашел для вас несколько таких огрехов, после которых вам придется потянуться к словарю. Ну, после того, как вы утрете слезы от смеха.

1. Когда прогуливал уроки английского в школе. Или просто учил немецкий

Ass - англ. груб. "попа".

2. Турки учат русский язык со слов туристов

3. — Вам какой стейк больше нравится? — Молодцом мой любимый!

4. Зато честно!

«Жена прислала фото из Анголы. Китайцы открыли магазин барахла с AliExpress и т. п. Supermercado было бы правильно и означало бы „супермаркет“. А вот Supermerdo означает „супердерьмо“».

5. Лштшфум Ащьф!

6. А вы пробовали рояль на вкус? Здесь из него чай заваривают!

7. Стоишь такая вся в саже, а проходящие мимо мужчины с завистью глядят на твои прихватки для мангала

8. Набор Фредди Крюгера?

9. Что там за веселье внутри, интересно?

Fire — англ. «огонь, пожар». Fair — англ. «ярмарка».

10. Салат с АИ-95?

Gas station — англ. «заправочная станция (для автомобилей), заправка».

11. Уровень знания языка: создатель

12. Сатурдяй — это фамилия такая

«Мужик по фамилии Суббота сделал заказ в зарубежном интернет-магазине и написал свою фамилию по-русски. В интернет-магазине воспользовались переводчиком. Ну а в „Почте России“ обратно переводить не стали, а просто транслитерировали. Так Суббота стал Сатурдяем».

13. ...and umyvalnik

14. Есть на транспорте и другие услуги

Soul — англ. «душа, дух».

15. Жили у бабуси шелковые гуси. И ножной переключатель

16. Где-то на рынке в Казахстане

Look — англ. «вид, взгляд, внешность».

17. А на гарнир возьмем очки

18. Из такого самовара лучше не пить

19. А что, и такой инвентарь существует?

20. Даже гуглить это страшно

21. Это же бубль гум!

Gum — англ. «жевательная резинка». Gym — англ. «гимнастический, спортивный зал».

22. Хорошее радио. И выбор стран интересный