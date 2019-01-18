22 кадра, от одного взгляда на которые нервные клетки начинают восстанавливаться
Новогодние каникулы закончились недавно, а до новых праздников еще далеко. Поэтому всем нам необходимо периодически делать паузу и заряжаться позитивом: смотреть на милых котиков и пухлощеких малышей, получать эстетическое наслаждение от захватывающих видов и греться о простую человеческую доброту.
Чтобы отдохнуть после тяжелого дня, можно принять ванну, помедитировать или просто посмотреть подборку фото и гифок, над которой умилялась вся редакция AdMe.ru.
«Бариста украсил какао, чтобы порадовать моего 7-летнего сына»
Великолепное чувство, когда удается вытащить этот стебелек
Это стоило того, чтобы разводить щенков
На это можно смотреть вечно
«Он как бы говорит мне: „Эй, парень, не вешай нос“»
Чистое блаженство
Теперь как новенькая
Глядя на это, можно медитировать
«Я завтракал в кафе, и этот парень запрыгнул ко мне на стол»
Бросить все и укатить в Швейцарию
Кусь!
Экстремальные детские виды спорта и неподдельная радость
Лапы! Используйте лапы!
Тихий зимний вечер
«Как вам моя новая цыпочка?»
Последний пазл головоломки из 5 000 деталей
Пинг-понг с каплей воды
Они были созданы друг для друга
Должно быть, она мурлычет
Солдатики на страже вашего психического здоровья
Магнетический взгляд
Поделитесь, на какую фотографию или гифку вы смотрели дольше всего?
Фото на превью Wildwildworld / pikabu