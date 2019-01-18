22 кадра, от одного взгляда на которые нервные клетки начинают восстанавливаться

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Новогодние каникулы закончились недавно, а до новых праздников еще далеко. Поэтому всем нам необходимо периодически делать паузу и заряжаться позитивом: смотреть на милых котиков и пухлощеких малышей, получать эстетическое наслаждение от захватывающих видов и греться о простую человеческую доброту.

Чтобы отдохнуть после тяжелого дня, можно принять ванну, помедитировать или просто посмотреть подборку фото и гифок, над которой умилялась вся редакция AdMe.ru.

«Бариста украсил какао, чтобы порадовать моего 7-летнего сына»

Великолепное чувство, когда удается вытащить этот стебелек

Это стоило того, чтобы разводить щенков

На это можно смотреть вечно

«Он как бы говорит мне: „Эй, парень, не вешай нос“»

Чистое блаженство

Теперь как новенькая

Глядя на это, можно медитировать

«Я завтракал в кафе, и этот парень запрыгнул ко мне на стол»

Бросить все и укатить в Швейцарию

Кусь!

Экстремальные детские виды спорта и неподдельная радость

Лапы! Используйте лапы!

Тихий зимний вечер

«Как вам моя новая цыпочка?»

Последний пазл головоломки из 5 000 деталей

Пинг-понг с каплей воды

Они были созданы друг для друга

Должно быть, она мурлычет

Солдатики на страже вашего психического здоровья

Магнетический взгляд

Поделитесь, на какую фотографию или гифку вы смотрели дольше всего?