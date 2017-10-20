22 фотографии с подвохом, на которых каждый увидит что-то свое

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Наше воображение может превратить заурядный снимок в шедевр. Причем для этого вовсе не нужен фотошоп — достаточно лишь посмотреть на картинку под нужным углом. AdMe.ru приготовил для вас очередную порцию фотографий, на которые придется взглянуть дважды — чтобы разобраться, что же все-таки на них запечатлено.

Куда исчезли ноги?

Свернул за киоск и не сразу понял, что вижу

Удачное отражение люстры в оконном стекле

Долго не мог понять, что человечек на унитазе делает у меня в телефоне

Я уж было начал беспокоиться, а зря — тут все в порядке

Отправил это фото маме, а она ответила: «Нажимаю, а оно не воспроизводится»

Ах, какие ножки!

Эй, вы! Немедленно освободите собаку!

Ну а с этим псом вы что сделали?

Вода превращает лабрадоров в такс

Когда человек сам себе лучший друг

Кот по кличке Тень

Воробей размером с маршрутку

Просыпали тонер на ковер — нечаянно открыли портал в бездну

Так кому же установили этот памятник: вождю или кентавру?

Хеллоуин в этом году начался раньше времени

«И только мертвые с косами стоят...»

НЛО? Нет, просто телевышка в тумане

Ох уж эта фантазия!

А вам тоже показалось, что это гуляющая по пляжу горилла?

Когда очертания твоей фигуры идеально вписываются в ландшафт

Мы всего лишь заказали шарик в виде буквы «М», а нам привезли вот это