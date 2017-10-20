22 фотографии с подвохом, на которых каждый увидит что-то свое
Наше воображение может превратить заурядный снимок в шедевр. Причем для этого вовсе не нужен фотошоп — достаточно лишь посмотреть на картинку под нужным углом.
AdMe.ru приготовил для вас очередную порцию фотографий, на которые придется взглянуть дважды — чтобы разобраться, что же все-таки на них запечатлено.
Куда исчезли ноги?
Свернул за киоск и не сразу понял, что вижу
Удачное отражение люстры в оконном стекле
Долго не мог понять, что человечек на унитазе делает у меня в телефоне
Я уж было начал беспокоиться, а зря — тут все в порядке
Отправил это фото маме, а она ответила: «Нажимаю, а оно не воспроизводится»
Ах, какие ножки!
Эй, вы! Немедленно освободите собаку!
Ну а с этим псом вы что сделали?
Вода превращает лабрадоров в такс
Когда человек сам себе лучший друг
Кот по кличке Тень
Воробей размером с маршрутку
Просыпали тонер на ковер — нечаянно открыли портал в бездну
Так кому же установили этот памятник: вождю или кентавру?
Хеллоуин в этом году начался раньше времени
«И только мертвые с косами стоят...»
НЛО? Нет, просто телевышка в тумане
Ох уж эта фантазия!
А вам тоже показалось, что это гуляющая по пляжу горилла?
Когда очертания твоей фигуры идеально вписываются в ландшафт
Мы всего лишь заказали шарик в виде буквы «М», а нам привезли вот это
Фото на превью The48thAmerican/imgur.com