22 фотографии от пользователей интернета, которым посчастливилось найти что-то по-настоящему крутое

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Вот так живешь и не подозреваешь, что скрывается на чердаке собственного дома или в подвале. Никогда не знаешь, что встретится в лесу или что прячет под подушкой собственная бабушка! А уж когда тайное становится явным, появляется и миллион вопросов. В нашей подборке — снимки самых необычных находок, какие только посчастливилось сделать пользователям интернета.

AdMe.ru собрал для вас 22 фотографии находок, которые наверняка и вам пришлись бы по вкусу. А в конце вас ждет бонус о том, что некоторые забавные потеряшки можно обнаружить, особо не напрягаясь.

«Обнаружил, что бабушка хранит пластырь 1997 года выпуска»

«Мой друг нашел послание в бутылке во время рыбалки»

Внутри бутылки обнаружилось послание с фотографиями, отправленное из Калифорнии 17 августа 2014 года от имени мужчины, у которого была прекрасная любящая семья. Он любил море, рыбалку и проводить время с родными. В день смерти мужчины его семья бросила это послание в океан с просьбой при обнаружении выложить фото находки в сеть и отправить ее в дальнейшее путешествие.

«Просматривая семейный архив, нашел визитную карточку генерала Эйзенхауэра времен Второй мировой войны»

«Нашел на работе на следующей неделе машину времени!»

«Наткнулся на бутылку вермута, забытую на 80 лет. Вот как изменился напиток»

«Посчастливилось отыскать вчера клевер с семью лепестками»

«Нашел стресс-мячик с особой картиной мира — на нем просто нет Европы»

«При реконструкции дома обнаружил пчелиный улей»

«Дочка нашла лягушонка с одним глазом»

«Наткнулся на забавный мячик для гольфа»

«Я не потерялся. Я прячусь от Рона».

«В мидиях, которые я ел, было 6 мелких жемчужин»

«Мама нашла монету возрастом 122 года»

«Моя девушка отыскала в семейном архиве свой билет на посещение Всемирного торгового центра, датированный 11 августа 2001 года»

«Видимо, я случайно обнаружил закрытую вечеринку червей и божьих коровок»

«Хорошо, что папа обнаружил этих крольчат до того, как начал косить газон»

«Нашел кусок окаменевшего коралла»

«Нашел на работе сейф и вскрыл его»

«Мне кажется, я нашел домик Винни-Пуха во время велопрогулки по лесу»

«Мой дед до своей смерти в 1989 году всегда утверждал, что бросил курить. Сегодня я наткнулся на это»

«В 1964 году мой дед нашел пару зубов мастодонта в Арканзасе. Для сравнения размера рядом стоит кружка»

«Гостил у бабушки и увидел ее фото с новогоднего круиза. Что за дела, бабуля?!»

Бонус: «Дама назвала меня героем, потому что я вернул ее собаку. Я нашел ее в 2 метрах от плаката»

«Потерялась большая белая собака».