22 фотографии о том, что иногда буквально весь мир настроен против тебя
У каждого из нас бывают такие дни, когда на всех перекрестках проезжаешь на зеленый свет, на работе хвалят, а дети получают одни пятерки. Но бывает и так, что буквально каждое дело заканчивается разочарованием.
Мы в AdMe.ru собрали для вас 22 фотографии провалов, на которые невозможно смотреть без слез.
«Сначала я подумал, что мне попался суперорех. Но нет, это гайка»
Окей, гугл, как снять батут с дерева?
«Почти стал миллионером » — это вот так
Кажется, день будет так себе
Хоть одна светлая полоса в моей жизни
Я. Просто. Хотел. Поперчить
Это считается знаком, что на работу можно не ехать?
«Я всего лишь хотел снять рождественские огни с дома, но теперь застрял на крыше»
Ну и как теперь ее открыть?
У водителя был плохой день. А у страховщика — еще хуже
Пресвятые печеньки, пусть экран останется цел!
Живое воплощение фразы «все и сразу»
Вам тоже захотелось обнять его?
«Я только что приехал на работу»
Наполнитель для кошачьего туалета рассыпался по ковру на лестнице. Мы с тобой, чувак!
Миссия невыполнима
Когда вторник — это понедельник
Кто брал мои печеньки и украл весь шоколад?
«Кажется, теперь я живу здесь»
«У нас есть один неисправный кабель, и нам надо его найти...»
«Мой пылесос решил распустить ковер по ниточке»
Миссия «Пятница» провалена
Фото на превью wakawaq / imgur