22 фотографии о том, что иногда буквально весь мир настроен против тебя

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У каждого из нас бывают такие дни, когда на всех перекрестках проезжаешь на зеленый свет, на работе хвалят, а дети получают одни пятерки. Но бывает и так, что буквально каждое дело заканчивается разочарованием. Мы в AdMe.ru собрали для вас 22 фотографии провалов, на которые невозможно смотреть без слез.

«Сначала я подумал, что мне попался суперорех. Но нет, это гайка»

Окей, гугл, как снять батут с дерева?

«Почти стал миллионером » — это вот так

Кажется, день будет так себе

Хоть одна светлая полоса в моей жизни

Я. Просто. Хотел. Поперчить

Это считается знаком, что на работу можно не ехать?

«Я всего лишь хотел снять рождественские огни с дома, но теперь застрял на крыше»

Ну и как теперь ее открыть?

У водителя был плохой день. А у страховщика — еще хуже

Пресвятые печеньки, пусть экран останется цел!

Живое воплощение фразы «все и сразу»

Вам тоже захотелось обнять его?

«Я только что приехал на работу»

Наполнитель для кошачьего туалета рассыпался по ковру на лестнице. Мы с тобой, чувак!

Миссия невыполнима

Когда вторник — это понедельник

Кто брал мои печеньки и украл весь шоколад?

«Кажется, теперь я живу здесь»

«У нас есть один неисправный кабель, и нам надо его найти...»

«Мой пылесос решил распустить ковер по ниточке»

Миссия «Пятница» провалена