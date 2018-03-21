22 фотографии, на которых просто убийственный задний план

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Иногда незнакомцы делают наши фото намного более интересными, чем это планировалось изначально. Не верите? Посмотрите на эти фото, где на заднем фоне происходят вещи намного более любопытные, чем мы могли ожидать.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть и посмеяться вместе с нами.

Собака явно притягивает все внимание к себе

«Оскара» этой женщине

Вот так можно прозевать эпичную битву на заднем плане

Ох уж эти братья-шутники

Когда познала дзен

Сбой в матрице?

Когда ты кит, но тоже хочешь фотографироваться

А вот такой задний план выглядит немного зловеще

«Вот так я примерно выгляжу, когда встречаю знаменитость»

А парень сзади знает толк в привлечении внимания

«Меня, меня не забудьте!»

Вот как выглядит страх

Миленький лемурчик на заднем плане. Ой, постойте...

Зависть или восхищение?

Так себе поздравление

«С днем рождения, Келли».

И не отличишь

Голливудская улыбка может быть не только у знаменитостей

Они наверняка знали, что делали

Надеемся, все закончилось благополучно

Вот бы девочка удивилась, обернувшись назад

Человек из игры «Монополия» просто рвет все шаблоны

Нам самим уже интересно, что он там такое увидел

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